बिहार के नालंदा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने एक महिला के साथ बदसलूकी की। यह घटना नालंदा जिले के अयापुर गांव की बताई जा रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों को शक था कि महिला का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है।

मीडिया से बातचीत में पीड़ित महिला ने बताया कि वह 26 मार्च को अपना फोन रिचार्ज करवाने के लिए पास की दुकान पर गई थी। तभी गांव के कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसके साथ मारपीट की और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

पूरा मामला क्या था?

महिला के मुताबिक, गांव के लोगों ने जबरदस्ती उसकी मांग में सिंदूर भरने की कोशिश की। किसी तरह वह खिड़की तोड़कर वहां से भागने में सफल रही। फिलहाल पीड़ित महिला अपनी सास और तीन बच्चों के साथ गांव में रहती है। उसका पति मजदूरी करता है और वर्तमान में पुणे में काम कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस घटना के तीन वीडियो वायरल हैं। वायरल वीडियो मे महिला को घसीटते हुए देखा जा सकता है, कपड़ने फाड़ने की भी कोशिश हुई है।

पुलिस ने क्या एक्शन लिया?

पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह सामूहिक दुष्कर्म की कोशिश का मामला है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है।

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भी एक मामला सामने आया है जहां पर अंतरधार्मिक विवाह करने पर युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।