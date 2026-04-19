उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दर्दनाक मामला सामने आया। यहां एक शख्स ने अपनी 11 वर्षीय जुड़वा बेटियों की कथित तौर पर गला रेतकर हत्या कर दी। घटना शहर में स्थित उसके घर में हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को रविवार तड़के इस दोहरे हत्याकांड की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव घर के अंदर से बरामद किए, जिनके गले पर गहरे जख्म पाए गए। इसके बाद आरोपी पिता को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपी की पत्नी रेशमा छेत्री ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनका पति शराब का आदी था और अक्सर उनके साथ मारपीट करता था। यही नहीं वो उन्हें खाने तक नहीं देता था। रेशमा के अनुसार, दोनों की लव मैरिज 2014 में हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनके संबंध खराब हो गए।

बकौल रेशमा उसके पति ने घर में हर जगह, यहां तक कि अपने कमरे में भी CCTV कैमरे लगवा रखे थे। उसने आरोप लगाया कि जब भी वह मायके जाने की कोशिश करती, पति उसे पीटता था और अक्सर कहता था कि वह बेटे को लेकर चली जाए। जबकि बेटियों को वह अपने पास रखेगा। वो उन्हें पाल लेगा।

रेशमा ने बताया कि मजबूरी में वह एक बार अपने बेटे के साथ मायके चली गई थी, जबकि जुड़वा बेटियां पति के पास ही रहीं। करीब नौ महीने बाद वह अपनी बेटियों के बिना नहीं रह पाने के कारण वापस लौटी।

घटना की रात के बारे में रेशमा ने बताया कि सब कुछ सामान्य था। परिवार ने साथ में खाना खाया, जिसके बाद उसका पति दोनों बेटियों को अपने कमरे में सोने के लिए ले गया। CCTV फुटेज में उसने देखा कि उसका पति देर तक फोन पर बात करता रहा। करीब 2:30 बजे वह एक बेटी को बाथरूम में ले गया और कुछ देर बाद वापस कमरे में आया, फिर लाइट बंद कर दी।

रेशमा ने बताया कि इसके बाद कमरे से कोई आवाज नहीं आई और उसे लगा कि सभी सो गए हैं। उसे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि उसकी बेटियों की हत्या हो चुकी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने खुद ही इस घटना की जानकारी दी थी। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। फोरेंसिक टीम को भी सबूत जुटाने के लिए बुलाया गया।

दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। आरोपी को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा।

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गाजियाबाद की एक कालोनी में सगे मामा ने शनिवार को मासूम भांजी की बलात्कार के बाद गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव को शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में फेंककर फरार हो गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पाक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों को लगाया गया है। पूरी खबर पढ़ें…