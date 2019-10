New Traffic Rules, New Motor Vehicle Act: देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक के बदले नियमों का खौफ इस कदर छाया है कि इंसान तो ठीक जानवर भी हेलमेट पहनकर घूम रहे हैं। इसे ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता का संदेश भी माना जा सकता है। ट्विटर पर वायरल हुई इस तस्वीर पर लोग जमकर मजे ले रहे हैं। कुछ लोगों ने इसकी तारीफ भी की।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटोः दरअसल दिल्ली में एक शख्स अपने दोपहिया वाहन से जा रहा था। उसके पीछे एक डॉगी बैठा था, दोनों ने हेलमेट पहन रखा था। किसी ने यह फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। लोगों ने इसे खूब पसंद किया और जमकर कमेंट्स किए।

Somebody shared this pic with a caption *Delhi mei traffic police ka Khauf* @dtptraffic @DelhiPolice pic.twitter.com/Lz9m1AXTko

My all-time.favourite #doggo pic from #delhi such a good boy, this #dog. Should be @DelhiTrafficPol campaign for using helmets pic.twitter.com/briwXXuZYB

