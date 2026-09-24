राजस्थान के जोधपुर एम्स से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर की पहचान राज नरेश यादव के रूप में हुई है जो अलवर का निवासी है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घटना के बाद साथी डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया और हड़ताल पर बैठ गए।

डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। डॉक्टरों की मांग है कि घटना के संबंध में संस्थान सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और अपनी विफलता को स्वीकार करे। वहीं इन्होंने पीड़ित परिवार के लिए पांच करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। साथ ही डॉक्टरों ने कार्यकारी निदेशक के इस्तीफे की भी मांग की है।

ड्यूटी पर था डॉक्टर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर राज नरेश मंगलवार को ड्यूटी पर था और इसी दौरान वह ओटी से बाहर निकाला था। जब डेढ़ घंटे तक वापस ड्यूटी पर नहीं लौटा तो साथी डॉक्टरों ने चिंता जताई। उन्होंने फोन लगाया तो कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद में डॉक्टर ओटी परिसर के ब्रेक रूम में गए और पाया कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक खटखटाने के बाद जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो डॉक्टरों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर राज नरेश बेहोशी की हालत में पड़े थे। इसके बाद तुरंत इमरजेंसी उपचार देने की कोशिश की गई लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर ने की आत्महत्या

वहीं पूरे मामले पर पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि इंजेक्शन कौन सा था, इसका अब तक पता नहीं चल पाया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम का पता चल पाएगा।

डॉ राज नरेश यादव ने जोधपुर एम्स से ही एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। इसके बाद वह दिल्ली आ गए थे। उन्हें एम्स जोधपुर में एनेस्थीसिया विभाग की सीट मिली थी और फर्स्ट ईयर के ही डॉक्टर थे।

यह भी पढ़ें: ‘दलितों के अपमान का असर नतीजों में दिखाई दिया’, राजस्थान निकाय चुनाव पर कांग्रेस- BJP को भुगतना पड़ा खामियाजा

डोटासरा ने कहा, “SC के लिए आरक्षित वार्डों में कांग्रेस ने 542 सीटें जीतीं जबकि बीजेपी को 350 सीटें मिलीं। यानी कांग्रेस ने बीजेपी से 192 ज्यादा एससी आरक्षित वार्ड जीते…” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।