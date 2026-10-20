महेश कुमार सात अक्टूबर को आधी रात को जागे तो उन्होंने गाजियाबाद में अपने घर के बाहर 11वीं क्लास में पढ़ने वाले अपने बेटे को बैठा देखा। लड़के के चेहरे पर चिंता झलक रही थी और स्कूल में कथित तौर पर हुई छेड़छाड़ के बाद से वह कई घंटों से सो नहीं पा रहा था।

दलित समुदाय से संबंध रखने वाले कुमार राजमिस्त्री का काम करते हैं। उनका बेटा गाजियाबाद के एक स्कूल में पढ़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 अक्टूबर को उनके बेटे को उसके सहपाठियों ने बुरी तरह पीटा और गालियां दीं। उसके शरीर पर कई चोटें थीं। कुमार ने कहा , “वे एक महीने से ज्यादा समय से मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैंने 8 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।”

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

रविवार को गाजियाबाद पुलिस ने स्कूल के कई छात्रों और अन्य लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(va), गैर इरादतन हत्या, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और गंभीर आपराधिक धमकी के तहत एफआईआर दर्ज की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपों की जांच कर रहे हैं।”

क्या तुम आंबेडकर बनना चाहते हो- कुमार

कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया , “मेरे बच्चे के सहपाठी स्कूल में उसके बारे में अनावश्यक जातिवादी टिप्पणियां कर रहे थे, जैसे ‘क्या तुम आंबेडकर बनना चाहते हो?’ और ‘हम तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे’। उस दिन, जब स्कूल खत्म होने वाला था, उन्होंने एक बार फिर उसे गंदी भाषा में गालियां दीं। उन्होंने पांच-सात दोस्तों को भी बुलाया और मेरे बेटे को लातों-घूंसे मारकर बुरी तरह पीटा और बेल्ट से भी मारा।”

कुमार ने बताया कि कथित हमले के बाद उनका बेटा बेहोश हो गया था। कुमार ने आरोप लगाया, “हमले के बाद से वह सिर्फ एक बार स्कूल गया है। उस दिन, दर्द की शिकायत के बाद उसके शिक्षक ने मुझे दो घंटे बाद उसे लेने के लिए बुलाया था। इस घटना से पहले भी वह स्कूल अनियमित रूप से जाता था और मैं उसे डांटता था। लेकिन वह कहता है कि उसके सहपाठी उसे लगातार परेशान करते थे।”

यह भी पढ़ें: ‘आरक्षण की क्या जरूरत है?’ प्रयागराज लॉ यूनिवर्सिटी में दलित छात्र ने लगाया जातिगत भेदभाव का आरोप, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बनाई जांच समिति



डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में लॉ डिपार्टमेंट के हेड (HoD) के खिलाफ एक दलित छात्र ने जातिगत भेदभाव और अपमान करने के आरोप लगाए हैं। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की दो सदस्यीय समिति बनाई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…