DMK प्रमुख एम करुणानिधि का निधन, तमिलनाडु में शोक की लहर

चेन्नई के अस्तपताल में पिछले दस दिन से भर्ती डीएमके अध्यक्ष एम. करूणानिधि का 94 साल की उम्र में आज (मंगलवार 7 अगस्त 2018) निधन हो गया है। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी करूणानिधि का हालचाल पूछने बीती रात अस्पताल पहुंचे थे। निधन होते ही पूरे चेन्नई शहर में शोक की लहर है। तमिलनाड़ू के लोग फूट-फूट कर रो रहे हैं। सुबह की कावेरी अस्पताल ने एक बयान जारी कर कहा था कि 94 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही है और वह मेडिकल सपोर्ट पर हैं। पिछले काफी दिनों से, ‘‘द्रमुक अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एम. करूणानिधि का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था। ज्यादा उम्र होने के कारण उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की कार्य क्षमता को बनाए रखना चुनौती साबित हो रहा था।’’ अस्पताल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अरविन्दन सेल्वाराज ने विज्ञप्ति में कहा, द्रमुक अध्यक्ष के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जा रही थी और वह मेडिकल सपोर्ट पर थे।

