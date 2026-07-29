कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को कर्नाटक में कावेरी बेसिन का दौरा करने को कहा है। बुधवार को शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार कावेरी वॉटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) के सामने अपील करके कावेरी वॉटर रेगुलेशन कमेटी (CWRC) के उस आदेश को चुनौती देगी जिसमें तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने सीएम विजय को ज़मीनी हकीकत का खुद जायजा लेने के लिए कर्नाटक बुलाया।

अधिकारियों के साथ डीके ने की हाईलेवल मीटिंग

दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि CWRC के आदेश के बारे में एडवोकेट जनरल, कानूनी जानकारों और सीनियर अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा, “अभी CWMA के सामने अपील करने की तैयारी चल रही है।”

मंगलवार को CWRC ने कर्नाटक को 15 दिनों तक तमिलनाडु को रोज़ाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया। कर्नाटक के कैचमेंट एरिया में भारी परेशानी और बारिश की कमी के बीच जारी किए गए इस निर्देश का मांड्या और मैसूर सहित मुख्य बेसिन जिलों में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। इस मुद्दे पर सवालों के जवाब में डीके शिवकुमार ने कहा कि CWRC ने पहले भी दो बार पानी की कमी का हवाला देते हुए तमिलनाडु की पानी छोड़ने की मांग को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा, “हालांकि, इस बार उसने कर्नाटक को पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। हमने जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी और संबंधित अधिकारियों के साथ सभी कानूनी उपायों पर चर्चा की है।”

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु लौटने पर वह राज्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे। उन्होंने जल्द ही सीएम विजय से मिलने की योजना का जिक्र किया, क्योंकि तमिलनाडु के नेता के आने वाले दिनों में कर्नाटक आने की उम्मीद है।

हेलीकॉप्टर से दौरा करें विजय- डीके शिवकुमार

डीके शिवकुमार ने कहा, “हमने मुख्यमंत्री विजय से कावेरी बेसिन की स्थिति का खुद जायजा लेने का अनुरोध किया है। मैंने उन्हें यह भी बताया है कि कर्नाटक सरकार उनके दौरे के लिए सभी जरूरी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करेगी। उन्हें खुद जमीनी हकीकत देखनी चाहिए, और देखते हैं कि वह क्या फैसला लेते हैं।”

लंबे समय से चल रहा कावेरी जल बंटवारे का झगड़ा आमतौर पर सूखे और कम बारिश वाले सालों में और बढ़ जाता है। पानी छोड़ने का विरोध करते हुए कर्नाटक का कहना है कि कावेरी बेसिन के चार जलाशयों में कुल पानी का बहाव 30 साल के औसत से लगभग 66 प्रतिशत कम है, जिससे राज्य की पीने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुश्किल से ही पानी बच रहा है।

तमिलनाडु की सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने मंगलवार को एक बार फिर NEET को खत्म जाने की मांग को दोहराया। अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की टीवीके ने साफ कहा कि पार्टी केवल NEET (National Eligibility cum Entrance Test) परीक्षा में हुई अनियमितताओं के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरी NEET परीक्षा को ही समाप्त किए जाने की मांग करती है। पढ़िए पूरी खबर…