पूर्वोत्तर राज्य असम में एक एयरपोर्ट पर हुए एक उद्घाटन कार्यक्रम में प्रशासन ने अच्छी मिसाल पेश की। मामला गुवाहाटी में बोर्झार स्थित लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। यहां हाल ही में दो एयरोब्रिज का लोकार्पण होना था। यह लोकार्पण किसी वीआईपी से करवाने के बजाए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक आम महिला और उसकी दिव्यांग बेटी से कराया। खास बात यह रही कि इस पहल को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ‘नया वीआईपी कल्चर’ करार दिया। नए साल पर मिली इस नई सुविधा से यात्रियों को काफी आसानी होगी।

इसी एयरपोर्ट पर पहले भी दी गई थी मिसालः नए साल पर हुए इस लोकार्पण के दौरान की गई एयरपोर्ट अथॉरिटी की इस पहल को सोशल मीडिया पर भी लोगों ने खूब सराहा। वैसे इससे पहले भी इसी एयरपोर्ट पर रिटेल आउटलेट्स का उद्घाटन भी यात्रियों से ही करवाया गया था। इन दो नए एयरोब्रिज के लोकार्पण से यात्रियों को काफी आसानी होगी। इस एयरपोर्ट पर अब कुल चार एयरोब्रिज हो गए हैं। पहले सिर्फ दो ब्रिज होने से काफी भीड़ हो जाती थी।

A New year gift for the flyers travelling through LGBI Airport #Guwahati

Two more aerobridges were inaugurated by a Divyaang child & arriving passenger today.

This will reduce congestion and improve aircraft operations at Guwahati Airport pic.twitter.com/oiJoFLgyTl

