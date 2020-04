कोरोनावायरस के खतरे के बावजूद सैकड़ों लोग जरूरत के सामान को लेने के लिए एक साथ सब्जी मंडी, दुकानों या अन्य जगहों पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान ज्यादातर लोग न तो लॉकडाउन के नियमों को ठीक से मान रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का कायदा ही फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर जगहों पर या तो पुलिस और या फिर अहम सामानों को मुहैया कराने वाले लोगों को ही लॉकडाउन तोड़ने वालों को नियम सिखाने पड़ रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विजयकार्तिकेयन ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे एक सब्जीवाला लोगों को लालच देकर नियमों का पालन करने के लिए कह रहा है।

This man in #Tiruppur Old Market sells 15 rupees worth Tomatoes for 12 rupees if you wear a mask ! #WearAMask ! #திருப்பூர் https://t.co/1uLwlbpYCc

