मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में जिला कलेक्टर ने मानवता की मिसाल पेश की। जिले के पाली स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में बच्चों को गर्मी से परेशान देख जिला कलेक्टर ने अपने चैंबर और ऑफिस हॉल का एसी निकलवा कर बच्चों के लिए लगवा दिया। जिला कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने कहा कि यह सहज रूप से लिया गया निर्णय था।

एनआरसी बिल्डिंग के अंदर बहुत ही गर्मी थी। हम एसी की व्यवस्था कर रहे थे लेकिन वहां तुरंत एसी लगाए जाने की जरूरत थी। सोमवंशी ने कहा कि यहां चार एनआरसी ब्लॉक हैं। सभी ब्लॉक में एसी लगवा दिया गया है। यहां पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों का इलाज किया जाता है।

डीसी के इस कदम की इलाज कराने आए बच्चों के परिजनों के साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी तारीफ हो रही है। वहीं इन दिनों पूरे उत्तर भारत में बहुत गर्मी पड़ रही है। उमरिया मध्यप्रदेश में सबसे गर्म जिलों में से एक है। बृहस्पतिवार को उमरिया में तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस था। वहीं, बुधवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था।

Madhya Pradesh: District Collector Umaria, Swarochish Somavanshi removed Air Conditioners from his chamber & the office halls, & got them installed in Nutrition Rehabilitation Centers of the district. pic.twitter.com/dD3F4GQd8a

— ANI (@ANI) June 7, 2019