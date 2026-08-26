उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा क्षेत्र में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर मंगलवार को दिनभर चला विवाद शाम होते-होते हिंसक बवाल में बदल गया। प्रतिमा तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए भीड़ ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें सात पुलिसकर्मियों समेत आठ लोग घायल हो गए।

पुलिस ने सात उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के राजा की सीकरी गांव में कथित तौर पर सरकारी जमीन पर आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच विवाद हुआ।

घटना की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालात को देखते हुए पुलिस ने सात लोगों को हिरासत में लिया है और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

ग्रामीणों ने क्या आरोप लगाया?

ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिसकर्मी विजेंद्र कुमार और वीरेंद्र पाल ने मंगलवार सुबह गांव में पिछले करीब छह महीने से लगी बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा को लात मारकर गिरा दिया, जिससे प्रतिमा का एक हाथ टूट गया। ग्रामीण मोहर श्री ने कहा कि उनकी मांग है कि प्रतिमा को उसी स्थान पर दोबारा स्थापित किया जाए और जिन पुलिसकर्मियों पर प्रतिमा का अपमान करने का आरोप है, उन्हें गांव में बुलाया जाए।

दूसरी ओर, जिलाधिकारी राय ने बताया कि प्रतिमा प्रतिबंधित सरकारी जमीन पर लगाई गई थी। राजस्व अभिलेखों में यह जमीन ग्राम समाज की खलिहान की भूमि के रूप में दर्ज है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस जमीन पर बिना अनुमति प्रतिमा लगाने को लेकर प्रशासन ने आपत्ति जताई थी। राय के अनुसार, मौके पर दोनों पक्षों को समझाया गया और इस बात पर सहमति बनी कि प्रशासन एक समिति गठित करेगा। समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित स्थान पर प्रतिमा लगाई जाएगी।

महिलाओं और बच्चों की आड़ लेकर किया पथराव

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मुताबिक, इसी दौरान गांव के सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक छवि राम ने आंबेडकर पार्क के लिए अपनी जमीन देने की पेशकश की थी। प्रशासन की अनुमति और निर्धारित नियमों के तहत उनकी जमीन पर प्रतिमा लगाने पर सहमति बनती दिखाई दे रही थी लेकिन शाम होते-होते स्थिति बिगड़ गई। जिलाधिकारी ने बताया कि अंधेरा होने के बाद अचानक कुछ लोगों ने महिलाओं और बच्चों की आड़ लेकर पुलिस एवं प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस वाहनों के अलावा एंबुलेंस और पीएसी के ट्रक को भी निशाना बनाया गया।

पुलिस बल मौके पर तैनात

प्रशासन का दावा है कि पथराव में 10 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से तहसील परिसर में रखवा दिया गया है, ताकि दोबारा किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है।

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