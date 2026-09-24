मादक पदार्थ निरोधक दस्ते (ANTF) ने पंजाब पुलिस के बर्खास्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG) राजजीत सिंह हुंदल को गुरुवार सुबह पटियाला स्थित एक घर से गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी ड्रग्स तस्करी से जुड़े एक मामले में हुई है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हुंदल को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हुंदल को जल्द ही अदालत में पेश किया जा सकता है। जांच एजेंसी पूर्व अधिकारी से पूछताछ के लिए हिरासत की मांग कर सकती है।

हुंदल के खिलाफ यह मामला 2017 में बर्खास्त इंस्पेक्टर इंदरजीत सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ा है। पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने इंदरजीत सिंह को ड्रग्स से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया था।

SIT की रिपोर्ट

इंदरजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक विशेष जांच दल (SIT) बनाया था। SIT को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का जिम्मा दिया गया था। इनमें उस समय मोगा के SSP रहे राज जित सिंह हुंदल का नाम भी शामिल था। SIT को हुंदल और इंदरजीत सिंह के कथित संबंधों की भी जांच करनी थी।

SIT ने 2018 में तीन रिपोर्ट पेश कीं। बाद में हाईकोर्ट ने इन रिपोर्टों की समीक्षा की। रिपोर्टों में हुंदल और इंदरजीत सिंह के कथित संबंधों से जुड़ी सामग्री थी।

जांच में यह भी जानने की कोशिश की गई कि 2013 में इंदरजीत सिंह को तरन तारन लाने और उसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (CIA) का प्रभारी बनाने में हुंदल की क्या भूमिका थी। रिकॉर्ड में इंदरजीत सिंह के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी होने के बावजूद उसे यह जिम्मेदारी दिए जाने की जांच की गई।

एसआईटी ने NDPS से जुड़े मामलों में कथित हेरफेर के आरोपों की भी जांच की। इनमें फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित छेड़छाड़ या उन्हें जारी करने में देरी और पैसे ऐंठने के लिए कथित तौर पर ड्रग्स रखने जैसे आरोप शामिल थे। हालांकि, ये आरोप जांच का हिस्सा हैं और इनसे अपने आप हुंदल का दोषी होना साबित नहीं होता।

सेवा से बर्खास्तगी

SIT की रिपोर्ट कई वर्षों तक सीलबंद रहीं। मार्च 2023 में हाईकोर्ट ने इन्हें सार्वजनिक किया। रिपोर्टों की जांच के बाद पंजाब सरकार ने हुंदल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की और उन्हें पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया।

बाद में हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में इंदरजीत सिंह के साथ हुंदल की कथित मिलीभगत और अपने पद के कथित दुरुपयोग से जुड़े आरोपों का भी उल्लेख किया गया।

इसके बाद हुंदल को STF के मामले में आरोपी बनाया गया। इस मामले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा आपराधिक साजिश, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उनका इस्तेमाल करने तथा सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर से जुड़ी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं भी शामिल हैं।

एक अलग मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी हुंदल के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। जांच में संपत्ति खरीदने के लिए किए गए लेन-देन और पैसों के कथित स्रोत की भी पड़ताल की गई।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला

लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण हुंदल की गिरफ्तारी में देरी होती रही। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अगस्त 2023 में उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी।

इसके बाद अक्टूबर 2023 में अंतरिम राहत मिलने पर उन्होंने कुछ समय के लिए STF की जांच में शामिल होकर पूछताछ का सामना किया। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक इसके बाद वह जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुए।

हाईकोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, जांच में शामिल नहीं होने पर मई 2023 में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था।

बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 16 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हुंदल को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। उनके वकील ने अदालत को बताया कि हुंदल आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होनी है।

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