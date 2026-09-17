अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता सतीश सालियन ने शिवसेना (UBT) के नेता आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा है। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी ऐसा ही नोटिस भेजा है।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत से छह दिन पहले 8 जून, 2020 को मुंबई के मलाड में एक इमारत से गिरने के बाद दिशा की मौत हो गई थी।
दिशा सालियन की मौत के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में आदित्य ठाकरे का भी नाम है।
आदित्य ठाकरे ने इस बात से इनकार किया था कि वह दिशा सालियान से कभी मिले थे या उसे जानते थे। ठाकरे ने सतीश सालियान की इस मामले की जांच की मांग को राजनीति से प्रेरित बताया था।
क्या कहा है नोटिस में?
सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की जांच की मांग करते हुए साल 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नोटिस में कहा गया है कि सीबीआई ने पिछले हफ्ते एफआईआर दर्ज की लेकिन किसी को आरोपी नहीं बनाया।
नोटिस में कहा गया है कि सतीश सालियान की याचिका का विरोध करके ठाकरे ने उनकी नीयत पर सवाल उठाए हैं। नोटिस के मुताबिक, शिवसेना (यूबीटी) नेता के कानूनी प्रतिनिधियों ने आदित्य ठाकरे की ओर से कहा है कि सतीश सालियान का इस्तेमाल उन्हें परेशान करने के लिए एक हथियार के तौर पर किया जा रहा था।
नोटिस में कहा गया है, “ये आरोप झूठे, बेबुनियाद, गैर-जिम्मेदाराना और मानहानि करने वाले हैं।” सतीश सालियान केवल अपनी बेटी की मौत की कानूनी जांच की मांग कर रहे थे।
झूठ बोल रहे आदित्य ठाकरे- सतीश सालियान
सतीश सालियान ने कहा, “अगर उन्हें पता नहीं है, तो उनके मोबाइल टावर की लोकेशन कैसे मैच हो रही है? आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं।”
चरित्र हनन की कोशिश- आदित्य ठाकरे
बुधवार को आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा था कि दिशा सालियान की मौत के मामले से उनका नाम जोड़ना चरित्र हनन की एक जानबूझकर की गई कोशिश थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इस मामले में कोई सबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक झूठा अभियान है जो लगातार कई सालों से चल रहा है।
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शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि दिशा सालियान की मौत के मामले में ठाकरे परिवार की छवि धूमिल करने के लिए राजनीतिक साजिश रची जा रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।