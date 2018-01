गुजरात में सुप्रीम कोर्ट के बैन हटाने के बावजूद गुजरात में पद्मावत रिलीज नहीं, डर बना कारण

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म पद्मावत की रिलीज की राह के काटे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों ने फिल्म पर बैन लगाया था, जिसके खिलाफ फिल्म के निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को राहत देते हुए चारों राज्यों की सरकारों के फैसले को पलट दिया था और फिल्म को पूरे भारत में रिलीज करने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद भी गुजरात में फिल्म की राह आसान नजर नहीं आ रही है। गुजरात मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के डायरेक्टर राकेश पटेल का कहना है कि यहां पद्मावत रिलीज नहीं होगी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक एसोसिएशन के डायरेक्टर ने कहा है, ‘हमने फैसला किया है कि पूरे गुजरात में फिल्म का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। हर कोई डरा हुआ है, कोई भी मल्टीप्लेक्स नुकसान नहीं सहन करना चाहता। हम क्यों नुकसान झेलें?’

