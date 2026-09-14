उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के अतरौली क्षेत्र में एक धार्मिक समारोह के दौरान मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के समर्थन में गाना बजाने को लेकर मारपीट हो गई। पुलिस ने इस मामले में पांच नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस के सूत्रों से न्यूज एजेंसी पीटीआई को मिली जानकारी के मुताबिक, 10 सितंबर की रात अतरौली थाना क्षेत्र के रिया मऊ इलाके में जगदीश यादव के यहां भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित ‘दधि उत्सव’ कार्यक्रम हो रहा था।

इस कार्यक्रम में में डीजे पर ‘मैनपुरी ने साथ निभाया, डिंपल यादव जीत गईं’ गाना बजाया जा रहा था।

भगवान कृष्ण के गाने बजाने की मांग

पुलिस के मुताबिक, कार्यक्रम में अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद देशराज ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि कार्यक्रम में भगवान कृष्ण के गाने ही बजाए जाएं। इसे लेकर राजू यादव, दुर्गेश यादव, विवेक यादव, सचिन यादव और रितेश यादव ने उसे जातिसूचक अपशब्द कहे और मारपीट की।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों ने कुछ महिलाओं के साथ भी मारपीट की है। कोतवाल शिवाकांत पांडेय ने बताया कि इस मामले में राजू यादव, दुर्गेश यादव, विवेक यादव, सचिन यादव और रितेश यादव के खिलाफ नामजद तथा 40 अज्ञात लोगों के विरुद्ध रविवार की रात को मुकदमा दर्ज किया गया है।

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डिंपल यादव ने 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा था। उस समय उन्हें मुलायम सिंह यादव की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी के रूप में ज्यादा जाना जाता था। जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान उनकी सक्रियता ने उनकी राजनीतिक छवि को नया आयाम दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।