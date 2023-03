Digvijay Singh: कांग्रेस नेता के कार्यक्रम में पत्नी अमृता के साथ पहुंचे दिग्विजय सिंह, मंच पर चढ़ते ही लगने लगे मोदी-मोदी के नारे

Digvijay Singh, Modi Modi Slogan: राज्यसभा सासंद दिग्विजय सिंह भी पत्नी अमृता सिंह के साथ पहुंचे, वैसे ही मोदी-मोदी के नारे लगने लगे।

Digvijay Singh: इंदौर में कांग्रेस के कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह के सामने लगने लगे मोदी-मोदी के नारे। (फाइल फोटो)

Madhya Pradesh Indore: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो काफी चर्चा में है। वीडियो इंदौर के रामनवमी कार्यक्रम के दौरान का है। इंदौरा के अभय प्रशाल में हंसराज रघुवंशी की भजन संध्या का आयोजन कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने किया कराया था। कांग्रेस के राज्यसभा सासंद दिग्विजय सिंह भी पत्नी अमृता के साथ पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह पत्नी अमृता के साथ मंच पर पहुंचे तो लोगों की भीड़ में से मोदी…मोदी…के नारे लगने के साथ हंगामा हो गया और हूटिंग शुरू कर दी गई। यह देख दिग्विजय सिंह कुछ कहे बगैर मंच से पत्नी सहित तत्काल उतर गए और नीचे आकर बैठ गए। कांग्रेस नेता के आयोजन में मोदी-मोदी के नारे लगने से अन्य कांग्रेसियों के चेहरा एकदम बदला हुआ नजर आया। भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर कसा तंज वहीं कार्यक्रम के दौरान का वीडियो मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने अपने ट्विटर हैंडल शेयर करते हुए लिखा, अदभुत वाक़या…आयोजन – रामनवमी का, आयोजक – कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, अतिथि – दिग्विजय सिंह जी, स्थान – खेल प्रशाल , इंदौर, उपस्थित युवाओं ने और जनता ने नारे लगाये मोदी- मोदी- मोदी…आयेंगे तो मोदी जी ही….कांग्रेस के नेताओ की स्थिति उस समय समझी जा सकती थी।’ दिल्ली की फ्लाइट से गुरुवार शाम 4.45 बजे दिग्विजय सिंह इंदौर हवाई अड्डे पर पहुंचेथे। उनके साथ पत्नी अमृता सिंह भी थीं। वहां पर उनकी अगवानी करने जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव, अश्विन जोशी, विनय बाकलीवाल, सुरजीत सिंह चड्ढा, अरविंद बागड़ी, देवेंद्र सिंह यादव, सुवेग राठी, गोपाल यादव, नितेश नरवले, शैलू सेन और स्वप्निल कामले आदि पहुंचे। नेताओं से मुलाकात करने के बाद सिंह हवाई अड्डे से सीधे पुराने आरटीओ रोड स्थित अभय छजलानी के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। अदभुत वाक़या…



कांग्रेस के नेताओ की स्थिति उस समय समझी जा सकती थी… pic.twitter.com/D2NiRGcOq7 — Narendra Saluja (@NarendraSaluja) March 30, 2023 इसके बाद वे पटेल नगर पहुंचे थे। यहां पर हुए हादसे जानकारी स्थानीय प्रशासनिक अफसरों से ली। पटेल नगर के बाद वे चितावद रोड स्थित आनंद नगर में पुराने कांग्रेसी विजय सिंह यादव से मिलने पहुंचे और फिर उन्होंने बिचौली मर्दाना में वैष्णव धाम मंदिर में पूजन-अर्चन करने के साथ भंडारे में भोजन-प्रसादी ग्रहण की। इसके बाद रात 9 बजे अभय प्रशाल में हंसराज रघुवंशी की भजन संध्या में शामिल हुए थे। https://www.jansatta.com/blank.html

