निर्देशक आदित्य धर का प्रोडक्शन हाउस B62 Studios फिल्म ‘धुरंधर 2’ के चलते एक बार फिर सुर्खियों में है। सोमवार (16 फरवरी 2026) को मुंबई में फिल्म ‘धुरंधर 2’ (Dhurandhar: The Revenge) की शूटिंग के लिए अनुमति मांगने से प्रोडक्शन हाउस को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। यह फिल्म 2025 की ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ का सीक्वल है। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के अधिकारियों द्वारा फिल्म के सेट पर सुरक्षा शर्तों और नियमों के ‘बार-बार उल्लंघन’ को फ्लैग किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

बता दें कि डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (डीएमसी) ज़ोन I ने सिविक बॉडी द्वारा मांगी गई उस अनुमति को मंजूरी दे दी जिसके तहत B62 Studios और उसके दो अन्य आवेदकों को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें Maharashtra Film, Stage and Cultural Development Corporation Limited के साथ फिल्म शूट की अनुमति के लिए आवेदन जमा करने से भी रोक दिया गया है।

बीएमसी के एक अधिकारी ने जनसत्ता के सहयोगी The Indian Express को बताया, ”कोमल पोखरियाल, नासिर खान और B62 प्रोडक्शन हाउस- इन तीन आवेदकों को महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज एंड कल्चरल डिवेलपमेंट सीएल वेबसाइट के साथ फिल्म शूट करने की अनुमति के लिए आवेदन जमा करने से रोकने के लिए मंजूरी मिल गई है। मंगलवार को हम इन तीनों आवेदकों को कार्रवाई की जानकारी देने के लिए नोटिस जारी करेंगी और नोटिस की एक कॉपी महाराष्ट्र फिल्म सेल और बीएमसी के बिजनेस सेल हेड के साथ भी साझा की जाएगी।”

ज़ोन I के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (डीएमसी) को लिखे एक पत्र में नागरिक निकाय ने बिना उचित अनुमति के दो जेनरेटर वैन इस्तेमाल करने और एक बिल्डिंग की छत पर शूटिंग के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की भी मांग की थी।

आवेदक द्वारा जमा की गई 25,000 रुपये के सिक्यॉरिटी डिपॉजिट को जब्त करने की भी सिफारिश की गई है। यह कार्रवाई ‘ए’ वार्ड में फिल्म सेट पर नियमों के बार-बार उल्लंघन के बाद की गई जहां अधिकारियों ने 7 और 8 फरवरी को पहली बार अनियमितताओं को फ्लैग किया था। वार्ड ऑफिस द्वारा अनुमति मांगे जाने के कुछ घंटों बाद ही बीएमसी के ज़ोन 1 के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर ने सोमवार को उल्लंघनों पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी।

सिविक बॉडी के अनुसार, Maharashtra Film, Stage and Cultural Development Corporation Limited को प्रोडक्शन हाउस की ओर से 7 से 8 फरवरी के बीच फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग की अनुमति के लिए आवेदन मिला था। 30 जनवरी को प्राधिकरण ने ‘ए’ वार्ड की मोदी स्ट्रीट और पेरिन नरीमन स्ट्रीट के बीच शूटिंग की मंजूरी दी थी।

अधिकारियों का दावा है कि फिल्म सेट ने पुलिस विभाग की शर्तों का “पूरी तरह उल्लंघन” किया जिनमें पटाखों और ज्वलनशील सामग्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था। घटना के बाद प्राधिकरण ने जमा राशि जब्त कर ली और ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी भी जारी की।

‘महाराष्ट्र फिल्म’ के अधिकारियों का कहना है कि Stage and Cultural Development Corporation Limited को कोमल पोखरियाल से 13 और 14 फरवरी के बीच फिल्म की शूटिंग के लिए एक और आवेदन मिला था।

पिछले उल्लंघन का हवाला देते हुए अधिकारियों ने आवेदन को कैंसिल कर दिया। और आवेदक से 14 फरवरी को रात 12.30 बजे और सुबह 4 बजे शूट के लिए अनुमति लेने के लिए Maharashtra Film Corporation की वेबसाइट पर एक नई एप्लिकेशन फाइल करने को कहा।

ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल

बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, आवेदक ने आश्वासन दिया था कि शूटिंग के दौरान किसी भी ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिसके बाद अनुमति दी गई। रिकॉर्ड के मुताबिक, हेरिटेज ‘फोर्ट’ एरिया में अस्थायी टेंट लगाने के लिए Mumbai Heritage Conservation Committee से एनओसी की शर्त पर अनुमति जारी की गई थी।

बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 14 फरवरी को आश्वासन के बावजूद, रात करीब 12:45 बजे शूटिंग के दौरान जलती मशालों जैसी ज्वलनशील सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत Mumbai Police को मिली।

अधिकारी ने कहा, ”15 मिनट बाद दोबारा शिकायत मिलने पर मुंबई पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शूटिंग के दौरान जलाई गई पांच मशालें जब्त कर लीं। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि सुबह 4 बजे तक शूटिंग के दौरान किसी भी ज्वलनशील वस्तु का इस्तेमाल न हो।”

दूसरी घटना के बाद आवेदकों ने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि ज्वलनशील वस्तुओं से जुड़े सभी दृश्य VFX के जरिए फिल्माए जाएंगे।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को मिले ‘ए’ वार्ड के पत्र में डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर से 25,000 रुपये की जमा राशि जब्त करने की अंतिम मंजूरी मांगी गई है। इसके साथ ही शूटिंग स्थल पर जब्त की गई मशालों को मिंट रोड चेकपोस्ट पर दर्ज करने, संबंधित इमारत की छत पर शूटिंग करने और बिना अनुमति दो जनरेटर वैन के इस्तेमाल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने तथा ऐसे गंभीर उल्लंघनों के लिए कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इनसे स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता था।

पत्र में आवेदकों कोमल पोखरियाल और नासिर खान तथा प्रोडक्शन हाउस को Maharashtra Film, Stage and Cultural Development Corporation Limited की वेबसाइट के जरिए फिल्म शूट करने की अनुमति से स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग की गई है।

गौर करने वाली बात है कि आदित्य धर B62 प्रोडक्शन स्टूडियो के सह-संस्थापक हैं। अभी तक उनकी तरफ से इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला है।