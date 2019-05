कार हादसे में दो की मौत, कांग्रेस विधायक पर लगा मौके से भागने का आरोप

महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता पर आरोप है कि उनकी कार की टक्कर से बाइक पर सवार दो लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबकि वहां मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि दुर्घटना के बाद कांग्रेस के विधायक डीएस आहिरे रुके भी नहीं और वह चले गए। कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी खुद विधायक डीएस आहिरे ही चला रहे थे। वहीं, अन्य खबरों के मुताबिक गाड़ी विधायक का ड्राइव कर रहा था।

खबरों के मुताबिक पिंपलनेर सड़क मार्ग पर धाडणे ग्राम मोड़ के पास कांग्रेस विधायक की कार ने सामने से तेज रफ्तार से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार दोनों शख्स हवा में उछल गए और इसके बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

Dhule: Locals allege that a Congress MLA is involved in a hit and run case which led to the death of two people.@Kajal_Iyer with the details. pic.twitter.com/4mRaKVr8Ww

— TIMES NOW (@TimesNow) May 20, 2019