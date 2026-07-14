MP News: मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने भाई शालिग्राम गर्ग के चलते चर्चा में आ गए हैं। शालिग्राम गर्ग पर एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के आरोप लगे हैं। गोली युवक के सीने और पसलियों में फंस गई थी, जिसे डॉक्टरों ने ऑपरेशन के जरिए निकाला है।

जानकारी के मुताबिक, जिस युवक को गोली लगी थी, ऑपरेशन के जरिए गोली निकालने के बावजूद उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज अस्पताल में जारी है। पीड़ित का नाम मोतीलाल कुशवाहा है, जो कि राजनगर थाने के तहत आने वाले कोड़ा गांव का निवासी है।

पीड़ित मोतीलाल कुशवाहा ने क्या लगाए आरोप

दरअसल, न्यूज एजेंसी ANI द्वारा जारी एक वीडियो में पीड़ित मोतीलाल कुशवाहा का एक बयान चर्चा में है। मोतीलाल ने कहा, “शालीग्राम गर्ग, अंकित मिश्रा और दो-तीन अन्य लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझे पीटा और गोली चला दी। उन्होंने पिस्तौल से तीन-चार गोलियां चलाईं। मेरे कान पर भी चोट आई। शालिग्राम गर्ग ने मुझे यहां लाठी से मारा।”

मोतीलाल कुशवाहा ने कहा, “वह (शालिग्राम) लोगों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था, उसने पहले ही गांव की काफी जमीन पर कब्जा कर लिया था। उसने मेरे सिर लाठी से मारा और पिस्तौल से गोलियां भी चलाईं। मैंने उसे अपनी आंखों से गोली चलाते देखा। वहां चार-पांच लोग थे।”

वायरल है एक वीडियो

घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें सालिग्राम और उनके साथी भागते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है, जब धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग का नाम किसी विवाद में आया है, बल्कि वे पहले भी नकारात्मक घटनाओं के चलते चर्चा में आते रहे हैं।

इससे पहले टोल प्लाजा पर मारपीट, ग्रामीण इलाकों में लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौच के कई ऐसे मामले हैं, जिनको लेकर शालिग्राम चर्चा में रहे हैं। उनके ऐसे विवादों वाले कई वीडियोज भी सामने आ चुके है।

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार को अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पहुंचे। यहां उन्होंने भक्तों के दान में कथित गड़बड़ी के मामले पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि भक्तों के दान की चोरी सिर्फ गलत काम नहीं, बल्कि बहुत बड़ा पाप है। पढ़िए पूरी खबर…