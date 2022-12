Father of Nation And Father of New India: महाराष्ट्र (Maharashtra) के उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की पत्नी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) ने देश में दो राष्ट्रपिता होने की बात कहकर एक बार फिर इस मुद्दे को गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के पास दो राष्ट्रपिता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए भारत का पिता (Father of New India) कहा। पेशे से बैंकर (Banker) और गायिका (Singer) अमृता ने एक मॉक इंटरव्यू (Mock Interview) के दौरान कहा, “हमारे पास दो ‘राष्ट्रपिता (Father Of Nation)’ हैं। नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) नए भारत के पिता हैं और महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) पुराने समय के राष्ट्रपिता हैं।”

Congress Leader ने की खिंचाई, कहा कि BJP और RSS की विचारधारा झूठी

हालांकि उनकी इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री यशोमति ठाकुर (Yashomati Thakur) ने भाजपा के वरिष्ठ नेता की पत्नी की खिंचाई की। उन्होंने कहा, ‘बीजेपी (BJP) और आरएसएस (RSS) की विचारधारा (Ideology) को मानने वाले लोग बार-बार गांधीजी को मारने की कोशिश करते रहते हैं। वे इस तरह की चीजें करते रहते हैं क्योंकि उन्हें झूठ बोलकर इतिहास बदलने और गांधीजी जैसे महान लोगों को बदनाम करने का जुनून सवार है।

इंटरव्यू में महात्मा गांधी और नरेंद्र मोदी पर उनका विचार पूछा गया था

मॉक इंटरव्यू में अमृता से पिछले साल मोदी को राष्ट्रपिता कहने के बारे में पूछा गया था। साक्षात्कारकर्ता ने उनसे पूछा कि यदि मोदी राष्ट्रपिता हैं, तो महात्मा गांधी कौन हैं। अमृता ने जवाब दिया कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं और मोदी न्यू इंडिया के राष्ट्रपिता हैं। “हमारे पास दो राष्ट्र पिता हैं; नरेंद्र मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं, और महात्मा गांधी उस युग के राष्ट्रपिता हैं।”

अमृता फडणवीस की यह टिप्पणी छत्रपति शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) के बारे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) की टिप्पणी पर विपक्ष की आलोचना के कुछ दिनों बाद आई है।

मराठा योद्धा राजा पर उनकी टिप्पणियों के लिए विपक्ष ने उनकी खिंचाई किए जाने के बाद, कोश्यारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को अपना रुख स्पष्ट करते हुए लिखा था और स्पष्ट किया था कि वह इस तरह के आइकन का अपमान करने की “कभी कल्पना भी नहीं करेंगे।”

कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ((Chhatrapati Shivaji Maharaj), महाराणा प्रताप (Maharana Pratap) और श्री गुरु गोविंद सिंह (Shri Guru Govind Singh) जैसे महापुरुषों का अपमान करने की मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। कोश्यारी ने शाह को संबोधित पत्र में लिखा है कि आप जानते हैं कि अगर मैंने अनजाने में कोई गलती की है तो भी मैं खेद व्यक्त करने या तुरंत माफी मांगने में संकोच नहीं करता।