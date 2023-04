Atiq Ahmed Lawyer: अतीक अहमद के वकील के घर के पास फेंका गया देसी बम- पुलिस

Atiq Ahmed के वकील दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि यह भय और आतंक पैदा करने का एक प्रयास था।

Atiq Ahmed के वकील के घर के पास बम फेंके जाने की खबर है (ANI)

अतीक अहमद (Atiq Ahmed) और अशरफ की हत्या के बाद से उनके वकील लगातार सुर्खियों में हैं। अतीक अहमद के वकील (Atiq Ahmed Lawyer) उनकी हत्या के पीछे बड़ी साजिश बता रहे हैं। इस बीच मंगलवार को यूपी पुलिस ने बताया कि अतीक अहमद के एक वकील के घर के पास एक गली में देसी बम फेंका गया। प्रयागराज पुलिस (Prayagraj Police) की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, कटरा इलाके में फेंके गए इस बम की वजह से किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यह बम मंगलवार दोपहर में फेंका गया। कर्नेलगंज थाना के SHO राम मोहन राय ने दावा किया कि अतीक के वकील दयाशंकर मिश्रा इसका टारगेट नहीं थे। उन्होंने बताया कि इस घटना की वजह दो युवाओं के बीच की आपसी रंजिश थी। हालांकि वकील ने दावा किया कि यह भय और आतंक पैदा करने का एक प्रयास था। मीडिया से बातचीत में वकील दयाशंकर मिश्रा ने कहा, “मैं कोर्ट में था जब मेरे बेटे ने मुझे बताया कि बम फेंके गए हैं। मैं तुरंत घर भागा… मुझे लगता है कि यह मुझे डराने, आतंक पैदा करने के लिए किया गया है। यह एक बड़ी साजिश है… इसके पीछे कौन है इसका पता लगाना पुलिस का काम है। वकील दयाशंकर मिश्रा (Dayashankar Mishra) ने दावा किया, “मेरी बेटी और लोकल लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति ने यह काम अंजाम दिया औऱ उसके द्वारा तीन बम फेंके गए।” पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। Also Read CJI चंद्रचूड़ को लिखी अतीक की चिट्ठी किसके पास? वकील बोला- मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखा SHO की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, कटरा मोहल्ले में दो युवकों की आपसी रंजिश की वजह से यह देशी बम फेंका गया था। उन्होंने कहा कि यह संयोग ही है कि बम मोहल्ले में रहने वाले अतीक अहमद के एक वकील के घर के पास फेंका गया। इस मामले में एक्शन लिया जा रहा है। (PTI) https://www.jansatta.com/blank.html

