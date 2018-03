ये फोटो बता रहा है कोहरे के कहर की कहानी, पंजाब में हाईवे पर 3 गाड़ियों में जोरदार टक्कर

बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर ही नहीं पंजाब और हरियाणा में भी धुंध छाई हुई है। इसकी वजह से विजिविलिटी कम हो गई है। खासकर शाम और सुबह के वक्त गाड़ी चलाने में काफी परेशानियां हो रही हैं और दुर्घटना की आशंकाएं बढ़ गई हैं। कोहरे और धुंध की वजह से शुक्रवार की सुबह पंजाब में मोगा-हुसैनवाला हाईवे पर तीन गाड़ियों की टक्कर हो गई जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एएनआई ने दुर्घटना स्थल की जो तस्वीर जारी की है उसमें दिख रहा है कि एक मिनी वैन सेडान कार पर चढ़ी हुई है। कार का बोनट टूट चुका है। कार मिनी बस के पीछे से उसके नीचे घुस गई।

कल ही यानी गुरुवार को दिल्ली से सटे नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर धुंध की वजह से 20 गाड़ियां एक साथ भिड़ गईं। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। बता दें, दिल्ली और इसके नजदीकी क्षेत्र में प्रदूषण की वजह से कोहरे जैसी स्थिति बनी हुई है। दिवाली पर पटाखे फोड़ने से हुए प्रदूषण की वजह से दृश्यता कम हो गई है।

वीडियो देखिए: यमुना एक्सप्रेस वे पर 20 गाड़ियों की टक्कर

गौरतलब है कि नासा ने एक तस्वीर जारी कर बताया है कि दिवाली पर पटाखों के धुएं के अलावा पंजाब और हरियाणा में धान के बिचड़ों को जलाने की वजह से भी प्रदूषण फैला है। नासा ने सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीर को साझा करते हुए बताया कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के पंजाब में भी कमोबेश यही हाल है। वहां भी प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है।

Punjab: Dense fog causes collision between 3 cars on the Moga-Hussainiwala National highway; At least 7 people injured. pic.twitter.com/zmvj0Sfojl

— ANI (@ANI_news) November 4, 2016