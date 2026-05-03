पुणे के गिरीश रमेशचंद्र मलानी 2 लाख रुपये के पुराने नोट को नोटबंदी के दौरान बदल नहीं पाए थे। रमेशचंद्र मलानी का पैसा एक मामले में ज़ब्त कर लिया गया था और जब तक वापस मिला तबतक डेडलाइन खत्म हो गई थी। हालांकि कोर्ट से मामला खारिज कर दिया गया ऐसे में अब उन्हें उतनी ही रकम नए नोटों में मिलने वाली है। मूल रूप से अकोला के रहने वाले और पुणे के बिबवेवाड़ी में रहने वाले रमेशचंद्र सिविल इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर हैं। उनका कहना है कि इस अनुभव ने न्याय में उनका विश्वास मज़बूत किया है, लेकिन यह भी पक्का किया है कि अक्सर बहुत देर हो जाती है। रमेशचंद्र मलानी ने कहा कि जो कानूनी तौर पर हमारा है, उसे पाने में इतने साल नहीं लगने चाहिए।

रमेशचंद्र मलानी नहीं बदल पाए थे नोट

1 दिसंबर 2016 को 41 साल के रमेशचंद्र मलानी अपनी बहन सोनल सोनी के साथ माहुर में रेणुका देवी मंदिर जा रहे थे। उनके पास 500 रुपये के 400 नोट थे, जो उनके बिज़नेस फंड का हिस्सा थे। उन्होंने 30 दिसंबर को पुरानी करेंसी बदलने की सरकारी डेडलाइन से पहले अपने अकोला बैंक अकाउंट में जमा करने का प्लान बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस साल 8 नवंबर को अचानक नोटबंदी की घोषणा की थी। रमेशचंद्र मलानी ने कहा, “मैं अमरावती से कैश लेकर अपनी बहन को छोड़ने पुसद जा रहा था, तभी उसने पास के माहुर मंदिर जाने का सुझाव दिया।” नांदेड़ जिले में चल रहे नगर पंचायत चुनावों की सुरक्षा के लिए केरोली नाका चेक-पोस्ट पर पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने उनकी कार रोक ली। रमेशचंद्र मलानी कहते हैं, “उन्होंने हमारी गाड़ी चेक की और कैश मिला। मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं नोटबंदी की डेडलाइन से पहले पैसे बदलने के लिए जमा करने जा रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव का समय है और इतना कैश नहीं ले जाया जा सकता, और उसे ज़ब्त कर लिया।”

इनकम टैक्स अधिकारियों ने उन्हें नांदेड़ बुलाया और पैसे का सोर्स साबित करने के लिए कहा। रमेशचंद्र मलानी का कहना है कि उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट, ऑडिट पेपर्स, इनकम टैक्स रिटर्न और बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स जमा किए, जिनसे पता चला कि कैश उनके भाई के साथ चलाए जा रहे असली इंफ्रास्ट्रक्चर बिज़नेस से था।

मलानी का कहना है कि उस समय वह बहुत मैच्योर नहीं थे और उनसे कई राउंड की पूछताछ हुई। उन्होंने कहा, “यह पहली बार था जब मुझे ऐसा कुछ झेलना पड़ा था, या इनकम टैक्स अधिकारियों ने पूछताछ के लिए बुलाया था। यह स्ट्रेसफुल था।”

हमने कोई गैर-कानूनी काम नहीं किया- मलानी

अधिकारियों को आखिरकार यकीन हो गया कि कोई गैर-कानूनी काम नहीं हुआ है और इनकम टैक्स अधिकारियों ने 28 दिसंबर 2016 तक रमेशचंद्र मलानी को बताया कि आगे कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। रमेशचंद्र मलानी कहते हैं कि पेपरवर्क में और तीन दिन लगे और नोट आखिरकार 31 दिसंबर 2016 को उनके पास पहुंचे। लेकिन तब तक पुराने नोट बदलने की डेडलाइन खत्म हो चुकी थी।

रमेशचंद्र मालानी कहते हैं कि उन्होंने जनवरी 2017 में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नागपुर ऑफिस से संपर्क किया और अपने हालात की वजह से राहत की उम्मीद में फॉर्मल ईमेल भी भेजे। हालांकि RBI ने उनकी रिक्वेस्ट मानने से मना कर दिया।

मालानी ने कहा, “वे भी अपनी तरफ से सही थे। अगर उन्होंने मेरे लिए कोई छूट दी होती, तो उन्हें सबके लिए ऐसा करना पड़ता।” मलानी के मामले में अरबीआई ने 12 मई, 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्पेसिफाइड बैंक नोट्स (जब्त किए गए नोटों को जमा करना) नियमों का भी हवाला दिया, जिसमें तर्क दिया गया कि ज़ब्त किए गए बंद नोट तभी स्वीकार किए जा सकते हैं जब ज़ब्त करने वाले अधिकारी ने ज़ब्त करते समय सीरियल नंबर दर्ज किए हों और अगर कोर्ट के निर्देशों में उन डिटेल्स का खास तौर पर ज़िक्र हो। लेकिन RBI ने कहा कि माहुर पुलिस ने हर नोट का सीरियल नंबर दर्ज नहीं किया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी राहत

मलानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में जाने का फैसला किया और 25 सितंबर 2017 को एक रिट याचिका फाइल की। उनके वकील सी एन देशपांडे ने दलील दी कि मलानी को कानूनी कैश जमा करने के उनके अधिकार से गलत तरीके से वंचित किया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकारियों ने इसे डेडलाइन के बाद भी अपने पास रखा था। मलानी ने कहा, “मानसिक संघर्ष बहुत बड़ा था। केस मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा था, और मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करता था। लेकिन ज़िंदगी को आगे बढ़ना था, और मैंने खुद से कहा कि मैं हमेशा 2 लाख रुपये के लिए रोता नहीं रह सकता।” साथ ही, वह मानते हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोर्ट केस लगभग एक दशक तक चलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि न्याय जल्दी मिल जाएगा, मैं सोचता रहा, मैं अपनी बिना किसी गलती के क्यों परेशान होऊं।”

एक समय मलानी हार भी मान गए थे। उन्होंने कहा, “मैंने सोचा कि शायद मुझे इसे जाने देना चाहिए क्योंकि यह बहुत ज़्यादा परेशानी वाला था। लेकिन फिर, मैंने सोचा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं क्यों छोड़ दूं?”

आखिरकार मलानी ने हर बंद हो चुके नोट का सीरियल नंबर खुद लिखने का फैसला किया। उन्होंने कहा, “मैंने एक-एक करके सभी 400 सीरियल नंबर हटा दिए।” 20 मार्च को उनकी लीगल टीम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में सीरियल नंबरों की लिस्ट वाला एक एफिडेविट जमा किया। 22 अप्रैल को जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और निवेदिता पी मेहता की डिविजनल बेंच ने मलानी के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि नियमों का इतनी सख्ती से पालन नहीं किया जाना चाहिए, जब सरकार के अपने कामों की वजह से यह स्थिति पैदा हुई हो।

मालानी की तरफ से मार्च 2026 के एफिडेविट को काफी कम्प्लायंस मानते हुए, कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते में RBI को नोट जमा करने का निर्देश दिया और आरबीआई से कहा कि वह सीरियल नंबर वेरिफाई करे और उन्हें 8 हफ्तों के अंदर वैलिड लीगल टेंडर में 2 लाख रुपये का पेमेंट करे। RBI के डेटा से पता चलता है कि बंद किए गए 500 और 1,000 रुपये के 99% से ज़्यादा नोट, (जिनकी कीमत 15.310 लाख करोड़ रुपये थी) 9 अगस्त, 2018 तक सिस्टम में वापस आ गए थे। हालांकि 10,720 करोड़ रुपये वापस नहीं आए थे।

मलानी कहते हैं कि वह अक्सर सोचते हैं कि उनके लिए चीजें कितनी अलग हो सकती थीं, जिसमें परिवार की फर्म श्री साई इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी शामिल है। उन्होंने बताया, “2 लाख रुपये बिजनेस, फिक्स्ड डिपॉजिट या सोने में भी लग सकते थे।” मलानी अपने परिवार खासकर भाइयों सुमित और मनीष को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। मलानी कहते हैं, “हमे लगा कि पैसा हमेशा के लिए चला गया, लेकिन हमें लड़ना चाहिए क्योंकि गलती हमारी नहीं थी। मुझे हमेशा विश्वास था कि सच की जीत होगी। कोविड महामारी हमारे केस में देरी का एक कारण थी, लेकिन यह ज्यूडिशियल सिस्टम की देरी को सही नहीं ठहराती। फैसले बहुत तेजी से आने चाहिए। ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक पर रखा जाना चाहिए। हमारे मन में यह विचार आया है कि उन्हें ब्याज के साथ पैसे वापस दिए जाएं। लेकिन इसका मतलब कोर्ट में और पांच या 10 साल लग सकते हैं। मैं जो मेरा है उसे लेकर आगे बढ़ना पसंद करूंगा।”

मंदिर जाएंगे मलानी

पैसे मिलने के बाद मलानी का परिवार मंदिर जाएगा, जो कहानी की शुरुआत से एक पूरा साइकिल है। उन्होंने बताया, “मैं 5,000 रुपये का चढ़ावा (एक भेंट) दूंगा। यह कैश में नहीं होगा, बल्कि खाने के दान के रूप में होगा। अब हम चुनावों के दौरान 50,000 रुपये से ज़्यादा लेकर कभी नहीं घूमते हैं। कैश सिर्फ़ छोटे पेमेंट के लिए होता है।”

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