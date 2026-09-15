दिल्ली के चिड़ियाघर में एक बंदर के हमले में एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह बंदर अचानक अपने खुले हुए बाड़े से बाहर निकल आया और उसने कर्मचारी पर हमला कर दिया।

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले में कर्मचारी की एक उंगली कट गई और उसके दोनों पैरों में बंदर द्वारा काटे जाने की वजह से गहरे घाव हो गए।रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि बंदर ने चिड़ियाघर में घूमने आए एक व्यक्ति पर भी हमला किया। वह भी हमले में घायल हो गया।

पीटीआई के अनुसार, यह घटना सोमवार सुबह की है। घटना के समय चिड़ियाघर का कर्मचारी बंदर के बाड़े के बाहर स्थित गैलरी में गया था। तभी एक बंदर (bonnet macaque species) अपने बाड़े से निकल आया और उसने कर्मचारी पर हमला कर दिया।

घायल कर्मचारी ने क्या बताया?

उन्होंने पीटीआई से कहा, “जब मैं केयरटेकर गैलरी में घुसा तो बंदर पहले से ही वहां मौजूद था। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता या किसी को बुला पाता, उसने मुझ पर हमला कर दिया। उस समय वहां कुछ विजिटर भी मौजूद थे।”

चिड़ियाघर के इस केयरटेकर ने यह भी दावा किया कि बंदर ने इसके बाद चिड़ियाघर घूमने आए एक व्यक्ति पर भी हमला किया। उसने कहा कि बंदर गैलरी से निकलकर बाहर भागा और उसने एक व्यक्ति की जांघ पर काट लिया।

पीटीआई ने इस बारे में जब चिड़िया घर के डायरेक्टर से कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

पीड़ित कर्मचारी ने यह भी दावा किया कि बाड़े का लॉकिंग सिस्टम खराब था, जिस वजह से बंदर भाग निकला। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जानवरों के सेक्शन के इंचार्ज जानवरों की जांच के लिए नियमित रूप से बाड़े का दौरा नहीं करते थे।

पीड़ित ने बताया कि बंदर के हमले के बाद घटना वाली जगह के आसपास मौजूद लोग घबरा गए। इसके बाद चिड़ियाघर के अधिकारियों ने उसे इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया।

पहले भी चिड़ियाघर में बंदर कर चुका है हमला

पीटीआई को दिल्ली के चिड़ियाघर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसी बंदर ने दिसंबर 2025 में एक अन्य स्टाफ सदस्य पर हमला किया था, जिससे उसे कई चोटें आई थीं।

इस घटना ने एक बार फिर चिड़ियाघर के उन कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी हैं, जो जानवरों के साथ काम करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2025 में शाकाहारी जानवरों को संभालने के लिए प्रशिक्षित एक जू-कीपर को तेंदुए की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और हमले के बाद उसे कई चोटें आई थीं।

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