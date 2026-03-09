दिल्ली के नांगलोई में सोमवार को एक DTC बस ने स्कूटर सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही, एक ई-रिक्शा और कुछ लोग बस की चपेट में आ गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि हादसे से गुस्साए स्थानीय लोगों ने बस में आग लगा दी। साथ ही वाहन में तोड़फोड़ की। स्थिति को तनावपूर्ण होता देख फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई।

सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो

हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार हादसे में मारे गए युवक की पहचान रविकांत शर्मा के रूप में की गई है। हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं। घटना से संबंधित कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। इन क्लिप में लोगों को वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी करते देखा जा सकता है। साथ ही कुछ लोग घायल को अस्पताल लेकर जाते भी दिखाई देते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली फायर सर्विसेज ने कहा कि उन्हें सुबह 10 बजे DTC के बस में आगजनी की सूचना मिली। एक अधिकारी ने कहा कि सूचना मिलने के बाद हम मौके पर पहंचे और पाया कि एक बस आग की लपटों में घिरी हुई है। कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। सुबह 11 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था।

वहीं, इस संबंध में बाहरी जिला के पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि एक शख्स की हादसे में मौत हुई है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर हालात को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है।

Delhi | In Nangloi, a DTC bus crushed a youth riding a scooter, after which the youth died on the spot. Also, an e-rickshaw and some people were hit by the bus, after which the injured were admitted to the hospital. The local people set the bus on fire. The fire brigade team is… — ANI (@ANI) March 9, 2026

