दिल्ली के नांगलोई में सोमवार को एक DTC बस ने स्कूटर सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही, एक ई-रिक्शा और कुछ लोग बस की चपेट में आ गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि हादसे से गुस्साए स्थानीय लोगों ने बस में आग लगा दी। साथ ही वाहन में तोड़फोड़ की। स्थिति को तनावपूर्ण होता देख फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई।
सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे वीडियो
हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार हादसे में मारे गए युवक की पहचान रविकांत शर्मा के रूप में की गई है। हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं। घटना से संबंधित कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। इन क्लिप में लोगों को वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी करते देखा जा सकता है। साथ ही कुछ लोग घायल को अस्पताल लेकर जाते भी दिखाई देते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली फायर सर्विसेज ने कहा कि उन्हें सुबह 10 बजे DTC के बस में आगजनी की सूचना मिली। एक अधिकारी ने कहा कि सूचना मिलने के बाद हम मौके पर पहंचे और पाया कि एक बस आग की लपटों में घिरी हुई है। कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। सुबह 11 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था।
वहीं, इस संबंध में बाहरी जिला के पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि एक शख्स की हादसे में मौत हुई है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर हालात को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है।
यह भी पढ़ें – आंकड़े बोलते हैं: हर घंटे 17 मौतें, साल में 4 लाख हादसे… कब तक जान गंवाते रहेंगे ‘साहिल धनेशरा’
3 फरवरी की दोपहर साहिल दिल्ली के द्वारका सेक्टर-11 की एक सड़क पर बाइक से जा रहा था। उसके आगे एक बस चल रही थी। उसने बस को ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और वो तीन टुकड़ों में बंट गई। साहिल की मौके पर ही मौत हो गई।
साहिल की मां ईना माकन का कहना है, “मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मेरे बेटे के सपने, जो कुछ ही दिनों में पूरे होने वाले थे, अब सब खत्म हो गया। साहिल का सपना विदेश में पढ़ाई करने का था, वो बाहर जाकर एमबीए करना चाहता था, अपने परिवार को संभालना चाहता था। मां-बेटे दोनों ने ये सपना देखा था, लेकिन उसके पूरा होने से पहले ही साहिल इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। पूरी खबर पढ़ें…