Delhi Harmful Vegetables: दिल्ली और आस पास के लोगों के लिए यह बुरी खबर हो सकती है जो हरि सब्जियां खाने खिलाने के पक्षधर हैं। जब सरकारी अस्पतालों से लेकर स्कूलों तक की दीवारों पर हरि सब्जियां खाने का प्रोत्साहन संवाद आम हों तब वनस्पति विज्ञान विभाग के नेतृत्व में शोध दल ने दैनिक आहार में शामिल की जाने वाली विभिन्न सामान्य सब्जियों की शोध रपट चौंकाने वाली है।

नए अध्ययन में यमुना किनारे उगाई जाने वाली सब्जियों में खतरनाक भारी धातु प्रदूषण और कैंसर के जोखिम का खुलासा हुआ है। इसे दिल्ली विवि के वनस्पति विज्ञान विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष प्रो दिनबंधु साहू नेतृत्व में शोध दल ने जारी किया है।

सब्जियों के सेवन से कैंसर का खतरा

प्रतिष्ठित पत्रिका ‘एनर्जी नेक्सेस’ में प्रकाशित भी हुई है। अध्ययन में बिना उपचार किए गए अपशिष्ट जल से सिंचाई के कारण स्थानीय स्तर पर उत्पादित सब्जियों के सेवन से गैर-कैंसरकारी तथा कैंसरकारी स्वास्थ्य जोखिम सामने आए हैं।

अध्ययन के अनुसार, दिल्ली के आसपास के पेरी-अर्बन क्षेत्रों में अनेक किसान सिंचाई के लिए प्रदूषित यमुना जल पर निर्भर हैं। इसके परिणामस्वरूप मोलिब्डेनम, एल्युमिनियम, जिंक, निकेल, क्रोमियम, कैडमियम और सीसा जैसी खतरनाक भारी धातुएं कृषि मिट्टी और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर रही हैं।

प्याज पालक और क्या-क्या खतरनाक?

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में जो बातें सामने आर्इं हैं उनमें निकेल का स्तर प्याज में निर्धारित सीमा से 65 गुना और पालक में 97 गुना अधिक पाया गया। क्रोमियम का स्तर सफेद मूली में 11 गुना, पालक में 12 गुना और सरसों में 22 गुना अधिक पाया गया।

लाल मूली में मोलिब्डेनम का स्तर 340.06 मिलि ग्राम प्रति किलो तक और क्रोमियम का स्तर 36.58 मिलि ग्राम प्रति किलो तक पाया गया। मेथी में जिंक का स्तर 177.72 मिलि ग्राम प्रति किलो तक दर्ज किया गया। धनिया में निकेल और कैडमियम का संचय पाया गया।

कड़ाई से हो पालन

इस परेशानी को लेकर प्रो साहू ने कहा है कि प्रदूषण-प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी और फसलों की निरंतर सरकारी निगरानी तथा नदी के श्रोत पर प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का कड़ाई से अनुपालन समय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि शोध दल के शोधार्थियों में धर्मेंद्र कुमार, संजुक्ता साहू और शिवांकर अग्रवाल वनस्पति विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी और माइक्रोबायोम अनुसंधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता को एक साथ लाते हुए इस बहुआयामी अध्ययन को पूरा किया।

यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद का मंजर भयावह था। करीब दो घंटे तक लपटें तांडव मचाती रहीं। आग बुझाने के बादजब बचाव दल ने कटर से बस का पिछला हिस्सा काटकर भीतर प्रवेश किया, तो वहां का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। पढ़िए पूरी खबर…