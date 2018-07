राजधानी दिल्ली के साकेट कोर्ट परिसर में एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किए जाने की वारदात के बाद पुलिस एक्शन में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण दिल्ली के साकेत कोर्ट स्थित एक वरिष्ठ वकील के चैंबर में शनिवार (14 जुलाई) की रात महिला वकील के साथ धिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। रविवार (15 जुलाई) को दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) रोमिल बानिया के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराए अपने बयान में कहा है कि नशे में धुत आरोपी ने अपने चैंबर में उस पर यौन हमला किया, जो कि उसी कॉम्पलेक्स में है जहां वह काम करती है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने 14-15 जुलाई की दरमियानी रात पुलिस को फोन पर बताया था कि एक वरिष्ठ वकील ने उस पर यौन हमला किया है।

डीसीपी ने बताया कि पीड़िता का बयान दर्ज कर उसकी मेडीकल जांच कराई गई। डीसीपी ने पत्रकारों को बताया कि आरोपी वकील का चेंबर सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक जांच और अपराध शाखा की टीमें मौके का मुआयना कर चुकी हैं। डीसीपी के मुताबिक दिल्ली के संगम विहार में रहने वाले 50 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया जा चुका है।

