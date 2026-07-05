Delhi News: दक्षिणी दिल्ली के लोधी कॉलोनी स्थित नई एनडीएमसी के एक अपार्टमेंट कॉम्लेक्स में 28 साल की एक महिला मृत पाई गई है। पुलिस ने मौत के कारणों को लेकर जांच शुरू कर दी है। महिला की दो महीने पहले शादी हुई थी। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर उसे प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतक महिला का नाम आकृति था। पहले उसकी मौत को लेकर आत्महत्या का संदेह जताया गया था। महिला के परिजनों ने बताया है कि उसकी शादी महज दो महीने पहले हुई थी। उन सभी ने आत्महत्या की खबरों को खारिज करते हुए पति और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

घायल अवस्था में मिली, डॉक्टरों ने बताय मृत

इस केस को लेकर पुलिस ने बताया है कि आकृति शाम करीब 7:30 बजे नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के तीन मंजिला पालिका कुंज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर घायल अवस्था में मिली थी। उसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि पर्स, मोबाइल फोन और सैंडल बरामद होने के बाद उन्हें शुरू में संदेह था कि वह इमारत की छत से कूद गई थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है।

मां से की थी फोन पर बात

जांच कर रही पुलिस टीम के अनुसार, आकृति छतरपुर की एक निजी कंपनी में काम करती थी। शनिवार शाम को लगभग 6 बजे ऑफिस से निकलने के बाद उसने अपनी मां को फोन किया। फिर उसने लगभग 6:40 बजे फोन करके बताया कि वह साकेत पहुंच गई है। इसके बाद उससे कथित तौर पर संपर्क नहीं हो पाया। बताया जाता है कि वह छतरपुर से साकेत की ओर मेट्रो से लोधी कॉलोनी पहुंची थी।

सीसीटीवी फुटेज में क्या पता चला

अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में आकृति को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में अकेले प्रवेश करते देखा गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अभी तक उसका कॉम्प्लेक्स में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, “यह पता चला है कि वह पुष्प विहार जाने के लिए छतरपुर से साकेत तक मेट्रो से गई, लेकिन बाद में लोधी कॉलोनी चली गई। अभी तक इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वाले उसके किसी भी परिचित व्यक्ति से उसका कोई संबंध नहीं मिला है। हालांकि, हम अपनी जांच जारी रख रहे हैं।”

बेरोजगार है मृतका आकृति का पति

अधिकारियों के मुताबिक आकृति की शादी अरस्तु सिक्का से 24 अप्रैल को हुई थी। एक अधिकारी ने बताया कि यह स्पष्ट रूप से प्रेम विवाह था। दोनों परिवारों की सहमति थी। शादी के बाद से वह पुष्प विहार में अपने पति और उसके परिवार के साथ रह रही थी। पुलिस के अनुसार अरस्तु फिलहाल बेरोजगार है।

दक्षिण दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अनंत मित्तल ने बताया कि जांच जारी है और सभी संभावित पहलुओं की छानबीन की जा रही है। एक क्राइम और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। आत्महत्या के संदेह पर परिवार ने दावा किया कि दिन में पहले वह खुशमिजाज लग रही थीं क्योंकि उन्होंने अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया था।

ससुराल वालों की भूमिका पर मृतका के परिजनों को संदेह

परिवार ने उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जहां पर उनका शव मिला, वहां खून के कोई निशान नहीं थे। ससुरालवालों पर शक जताते हुए आकृति के परिजनों ने पुलिस से उनकी भूमिका की जांच करने की मांग भी की है। पुलिस ने बताया कि एसडीएम द्वारा भी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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