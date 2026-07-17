हर साल सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर होता है और खराब हवा लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू होने पर प्रदूषण नियंत्रण के तहत हजारों डीजल ट्रकों को दिल्ली की सीमाओं पर रोक दिया जाता है और उन्हें राजधानी में एंट्री की अनुमति नहीं मिलती। अब इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के आसपास पांच मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की योजना बनाई गई है जिससे इन ट्रकों का माल बिना बाधा अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगा।

द इंडियन एख्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ये हब दिल्ली के बाहर फ्रेट इंटरचेंज (माल ट्रांसफर) सेंटर के रूप में काम करेंगे। यहां पड़ोसी राज्यों से आने वाले लंबी दूरी के डीजल ट्रक अपना ट्रेलर या माल इलेक्ट्रिक ट्रकों को सौंपेंगे जो फिर दिल्ली के अंदर लास्ट स्टेज की डिलीवरी करंगे। इस योजना का उद्देश्य माल परिवहन से होने वाले प्रदूषण को कम करना और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक कुशल बनाना है।

PPP मॉडल बेस्ड प्रोजेक्ट

यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की नेशनल हाइवेज फॉर ईवी (NHEV) पहल के तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित की जा रही है। प्रस्तावित लॉजिस्टिक्स हब सोनीपत, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे।

योजना के पहले चरण में दिल्ली आने वाले लंबी दूरी के करीब 50 प्रतिशत माल परिवहन को हब-एंड-स्पोक मॉडल में स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

नेशनल हाईवेज फॉर ईवी (NHEV) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अभिजीत सिन्हा ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ”हमारा लॉन्-टर्म लक्ष्य यह है कि डीजल ट्रक शहर की सीमा तक ही आएं और दिल्ली के भीतर केवल शून्य-उत्सर्जन (Zero Emission) वाले मालवाहक वाहन ही प्रवेश करें।”

अधिकारियों के अनुसार, इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का उद्देश्य उस समस्या का समाधान करना है जिसका सामना लॉजिस्टिक्स कंपनियों को हर साल गंभीर वायु प्रदूषण के दौरान करना पड़ता है। GRAP के स्टेज-IV लागू होने पर आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करने वाले या निर्धारित छूट पाने वाले वाहनों को छोड़कर डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी मालवाहक ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके कारण बड़ी संख्या में माल से लदे ट्रक शहर की सीमा पर फंस जाते हैं और सप्लाई चेन प्रभावित होती है।

माल परिवहन से होने वाले प्रदूषण को लेकर चिंता

यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब अंतरराज्यीय माल परिवहन से होने वाले प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ रही है। आईआईटी दिल्ली, टेरी (TERI) और एयर पॉल्यूशन एक्शन ग्रुप (A-PAG) की जून में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, हर दिन लगभग 17000 भारी मालवाहक ट्रक दिल्ली में प्रवेश करते हैं जो राजधानी में परिवहन से होने वाले प्रदूषण के सबसे बड़े, लेकिन अब तक अपेक्षाकृत कम ध्यान दिए गए स्रोतों में से एक हैं।

हालांकि भारी मालवाहक ट्रकों की संख्या सड़कों पर चलने वाले कुल वाहनों का केवल एक छोटा हिस्सा है लेकिन परिवहन क्षेत्र से निकलने वाले पीएम 2.5 (PM2.5) प्रदूषण का लगभग 23 प्रतिशत इन्हीं ट्रकों से होता है। रात के समय जब अधिकतर ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति मिलती है, तब इनका प्रदूषण और ज्यादा बढ़ जाता है।

प्रस्ताव के अनुसार, हर एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब लगभग 6 से 8 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इसमें करीब 5 एकड़ का मुख्य परिचालन क्षेत्र होगा जबकि अतिरिक्त भूमि ट्रकों की पार्किंग के लिए निर्धारित की जाएगी।

परियोजना के पहले चरण में भूमि अधिग्रहण, लॉजिस्टिक्स ढांचे का निर्माण और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, अगले 16 से 18 महीनों के भीतर इन हब का संचालन शुरू करने का लक्ष्य है। परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इन सुविधाओं के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है।

प्रदूषण कम करने मेंं क्या है सबसे बड़ी चुनौती

अधिकारियों के मुताबिक, सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली की सीमाओं की प्रभावी निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रदूषण फैलाने वाले डीजल ट्रक मुख्य सड़कों (Arterial Roads) के जरिए सीधे राजधानी में प्रवेश न कर सकें। इसके लिए इन रास्तों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन प्रणाली (Electronic Enforcement System) लगाने की योजना बनाई गई है ताकि जिन ट्रकों को लॉजिस्टिक्स हब का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा, वे नियमों को दरकिनार कर सीधे दिल्ली में प्रवेश न कर सकें।

कन्वेंशनल ट्रांस-शिपमेंट सुविधाओं के उलट यह प्रस्तावित व्यवस्था ट्रेलर-एक्सचेंज (Trailer Exchange) मॉडल पर आधारित होगी। इसमें डीजल ट्रक दिल्ली की सीमा पर अपने ट्रेलर या माल को इलेक्ट्रिक ट्रकों को सौंपेंगे जो फिर राजधानी के भीतर अंतिम चरण की डिलीवरी करेंगे।

कैसे काम करेगा नया मॉडल

इस मॉडल के तहत लॉजिस्टिक्स हब पर पहुंचने वाला डीजल ट्रैक्टर यूनिट (Truck Head) अपना ट्रेलर अलग कर देगा। इसके बाद उसी ट्रेलर को एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर यूनिट से जोड़कर दिल्ली के भीतर आगे भेजा जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, ट्रेलर के मानक आकार (स्टैंडर्ड डाइमेंशन) और समान कपलिंग सिस्टम होने के कारण उन्हें अशोक लेलैंड या टाटा मोटर्स जैसी अलग-अलग कंपनियों के ट्रैक्टर यूनिट आसानी से खींच सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कंटेनर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

हालांकि, अगर किसी ग्राहक (Consignee) को माल अलग-अलग हिस्सों में या छोटे-छोटे लोड में चाहिए तो कंटेनर को लॉजिस्टिक्स हब पर खोला जाएगा। वहां सामान को डेस्टिनेशन के अनुसार छांटा और अलग किया जाएगा। फिर उसे 5 या 6 टन क्षमता वाले छोटे इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों में लादकर अंतिम चरण (Last-Mile Delivery) तक पहुंचाया जाएगा।

फिलहाल यह परियोजना, प्लानिंग के स्टेज में है। अधिकारियों को उम्मीद है कि अक्टूबर तक इसका प्रस्ताव सरकार को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद नवंबर में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा जिसमें ट्रेलर एक्सचेंज सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था और पे-पर-यूज (Pay-per-Use) फीस सिस्टम सहित इस मॉडल के परिचालन और व्यावसायिक पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। सफल परीक्षण के बाद इसे बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा।

नए प्रोजेक्ट में क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी

परियोजना से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, इन केंद्रों को केवल ईवी चार्जिंग स्टेशन के रूप में नहीं बल्कि एकीकृत माल एवं ऊर्जा हब (Integrated Freight and Energy Hubs) के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां ट्रेलर एक्सचेंज और माल के समेकन (Freight Consolidation) के अलावा इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, डिजिटल फ्लीट मैनेजमेंट और अन्य सहायक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

इन हब के लिए दिल्ली की ओर आने वाले प्रमुख माल परिवहन कॉरिडोर के किनारे उपयुक्त स्थानों की पहचान की जा रही है। इसी महीने की शुरुआत में NHEV ग्रीनवेज प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवेज फॉर ईवी वर्किंग ग्रुप और सीजे डार्कल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (CJ Darcl Logistics Ltd.) के प्रतिनिधियों ने दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर हापुड़ में एक स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान यह आकलन किया गया कि क्या यह स्थान भविष्य में एनसीआर के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जा सकता है।

दिल्ली के प्रदूषण पर मालवाहक ट्रकों का असर

जून में पब्लिश हुई एक स्टडी के अनुसार, हर दिन लगभग 16900 भारी मालवाहक ट्रक दिल्ली में प्रवेश करते हैं। इनसे प्रतिदिन करीब 52 किलोग्राम पीएम 2.5, 3 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और 2.5 टन कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) का उत्सर्जन होता है।

स्टडी में बताया गया है कि प्री-बीएस VI (BS-6 से पहले के मानक वाले) ट्रक जो कुल ट्रक आवाजाही का केवल 38 प्रतिशत हैं। लेकिन अंतरराज्यीय मालवाहक ट्रकों से होने वाले 62 प्रतिशत पीएम 2.5, 87 प्रतिशत NOx और 95 प्रतिशत CO उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।

रात के समय इन ट्रकों का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि एंट्री प्रतिबंधों के कारण लगभग तीन-चौथाई अंतरराज्यीय ट्रक रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच दिल्ली में प्रवेश करते हैँ। इस अवधि में परिवहन से होने वाले पीएम 2.5 प्रदूषण का करीब 61 प्रतिशत हिस्सा भारी मालवाहक ट्रकों से आता है। रात में वातावरण की मिश्रण क्षमता (Atmospheric Mixing Height) कम होने के कारण प्रदूषण और बढ़ जाता है।

अध्ययन में क्या सुझाव दिए गए?

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि दिल्ली की सीमाओं पर अर्बन कंसॉलिडेशन सेंटर (Urban Consolidation Centres – UCCs) बनाए जाएं। यहां लंबी दूरी से आने वाले ट्रकों का माल इलेक्ट्रिक या सीएनजी ट्रकों में स्थानांतरित कर शहर के भीतर अंतिम चरण की डिलीवरी कराई जाए।

इसके अलावा, टोल प्लाजा पर ऑटोमेटेड वेट-इन-मोशन (Weigh-in-Motion) सेंसर और एआई आधारित ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने की भी सिफारिश की गई है। इससे ओवरलोड ट्रकों की पहचान, नियमों के पालन की निगरानी और कानून का बेहतर प्रवर्तन संभव होगा।

परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब इसी दिशा में एक वैकल्पिक और स्वच्छ माल परिवहन व्यवस्था विकसित करने का प्रयास हैं।

अध्ययन के अनुसार, अगर 2027 तक प्री-बीएस VI ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाए तो अंतरराज्यीय मालवाहक ट्रकों से होने वाले पीएम 2.5 उत्सर्जन में लगभग 51 प्रतिशत की कमी लाई जा सकती है। वहीं 2035 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक ट्रकों पर स्थानांतरण होने से टेलपाइप (एग्जॉस्ट) से होने वाला पीएम 2.5 उत्सर्जन शून्य किया जा सकता है।

दुनिया के बड़े शहरों ने कैसे निकाला समाधान?

दुनिया के कई बड़े शहरों ने जीरो-एमिशन ज़ोन (Zero Emission Zones), लो-एमिशन ज़ोन (LEZs) और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध जैसी नीतियां लागू की हैं।