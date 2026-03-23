दिल्ली-एनसीआर में मौसम लगातार बदल रहा है। आलम यह है कि बारिश की वजह से मार्च के महीने में लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार सुबह से ही दिल्ली-NCR के कुछ हिस्सों बारिश हो रही है। जबकि अन्य हिस्सों में काले बादल छाए हुए हैं। पूरी दिन बारिश होने के आसार हैं। साथ ही तेज हवाएं भी बहेंगी।

गौरतलब है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 23 मार्च को दिल्ली में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। आईएमडी का कहना है कि नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हल्की बारिश होगी लेकिन इससे अधिकतम तापमान दो से तीन डिग्री बढ़ने के आसार हैं जबकि न्यूनतम तापमान करीब एक डिग्री कम दर्ज हो सकता है।

आईएमडी के अनुसार, सोमवार को लगभग 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी आने का पूर्वानुमान है। साथ ही ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और बारिश के बाद मौसम एक बार फिर ठंडा हो जाएगा। यह बारिश नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत दिल्ली एनसीआर के सभी शहरों में होगी। वहीं, 26 मार्च को एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर पूरे उत्तर-पश्चिमी भारत में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद तापमान में लगातार इजाफा होगा।

आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, रविवार को दिल्ली का तापमान सामान्य से 2.0 कम 29.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 कम 15.6 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को पूरे दिन बादल छाए रहे और हवाओं की गति 15-20 किलोमीटर प्रतिघंटा दर्ज की गई। आईएमडी ने संभावना जताई है कि 23 मार्च को दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब दो से तीन डिग्री बढ़कर 31 तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहने की संभावना है।

इस दौरान हवाओं की रफ्तार 10-15 किलोमीटर प्रतिघंटा रहेगी और पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। वहीं 23 मार्च को बारिश होने की वजह से 24 मार्च को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक जा सकता है। दिल्ली में शाम साढ़े पांच बजे सापेक्ष आर्द्रता 51 फीसद दर्ज की गई। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 153 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है।

यह भी पढ़ें – दिल्ली में मार्च की शुरुआत में ही अप्रैल जैसी गर्मी का असर, जानें – अभी से ही क्यों पर रही इतनी तपिश?

राजधानी दिल्ली में मार्च की शुरुआत से ही अप्रैल जैसी गर्मी का असर नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अनुसार, आज यानी सात मार्च को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं, हवाओं की गति बेहद धीमी रहने की संभावना है, जो शून्य से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। पूरी खबर पढ़ें…