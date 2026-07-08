Delhi NCR Mai Kal Ka Mausam Kaisa Rahega: दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह के रुक-रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश ने एक तरह जहां दिल्ली वालों को गर्मी से राहत दिलाई तो वहीं दूसरी तरफ सुबह के समय दफ्तर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक मानसूनी मौसम बना रहेगा।

कल दिल्ली में मौसम कैसा रहेगा?

IMD के अनुसार, दिल्ली एनसीआर के आसमान में गुरुवार को बादल छाए रहने की संभावना है। सुबह और दोपहर से पहले हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर गरज-चमक और तेज हवाएं (30–40 किमी प्रति घंटा) चलने की अनुमान है। कल दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 32–34°C और न्यूनतम 23–25°C रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने का अनुमान है। यहां सुबह और दोपहर से पहले हल्की बारिश साथ ही बादल गरजने की संभावना है। इसके अलावा अधिकतम तापमान 34-36°C और न्यूनतम तापमान 24–26°C रह सकता है।

शनिवार को दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा?

शनिवार को भी दिल्ली एनसीआर के आसमान में दिनभर बादल छाए रहने की संभावना है। दोपहर से शाम के बीच थोड़ी बारिश और गरज-चमक हो सकती है। अधिकतम तापमान 36–38°C और न्यूनतम 25–27°C रहने का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी दिशा से 16–20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इस सप्ताह के अंत तक उमस और गर्मी फिर से बढ़ सकती है, लेकिन बीच-बीच में हल्की बारिश राहत देती रहेगी।

(यह खबर जनसत्ता के साथ इंटर्नशिप कर रही कल्याणी चौधरी ने लिखी है।)