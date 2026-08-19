दिल्ली सरकार ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस उपकरणों की सीसीटीवी निगरानी का आदेश दिया है क्योंकि मशीनों के अंदर पानी पाया गया था जबकि आसपास कहीं पानी का स्रोत मौजूद नहीं था। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालयों, होम्स और संस्थानों में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था को लेकर लापरवाही सामने आई है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीनों में लगातार खराबी की शिकायतों के बीच अब इन्हें सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखने का फैसला किया गया है।

मुख्यालय स्तर पर हुई हालिया बैठक में सामने आया कि कई जिला समाज कल्याण कार्यालय (डीएसडब्ल्यूओ) और संबंधित संस्थान कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी का रोजाना विवरण भेजने के निदेर्शों का गंभीरता से पालन नहीं कर रहे हैं। इसके चलते मुख्यालय को अटेंडेंस की डीटेल रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर लापरवाही

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के समाज कल्याण विभाग (मुख्यालय) की प्रशासनिक शाखा के संज्ञान में आया है कि जिला कार्यालय, होम्स, संस्थान और विभाग की दूसरी शाखाएं बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विवरण एक तय फार्मेट में भी जमा नहीं करवा रही हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने सभी जिला कार्यालयों, होम्स और संबंधित शाखाओं को निर्देश दिया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जुड़े कार्य में किसी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इतना ही नहीं इन सभी कार्यालयों ने निर्देशों के बाद भी बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने से लेकर उसकी निगरानी और समन्वय स्थापित करने को नोडल अधिकारी भी नियुक्त नहीं किए हैं। इसको लेकर 15 जुलाई को परिपत्र भी जारी किया गया था। कई जिला कार्यालयों और होम्स, संस्थानों ने नोडल अधिकारियों को नामित करने में गंभीरता नहीं दिखाई है।

बायोमेट्रिक अटेंडेंस उपकरणों के बार-बार खराब होने की शिकायत

इस मामले पर अब इन सभी विभागों को तुरंत नोडल अधिकारी नामित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही इस बारे में मुख्यालय को सूचित करने को भी कहा गया है। इसके अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस उपकरणों के बार-बार खराब होने की शिकायतें भी विभाग को मिल रही हैं। सीटीबी को कई जिला कार्यालयों और होम्स/संस्थानों से उपकरण खराब होने की शिकायतें मिली थीं। जब सर्विस इंजीनियरों ने कुछ उपकरणों का निरीक्षण किया तो उनके भीतर पानी मिला। खास बात यह रही कि आसपास पानी का कोई स्रोत या प्लंबिंग व्यवस्था नहीं मिली।

सूत्रों के अनुसार, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के सख्त कार्यान्वयन से कई अधिकारियों और कर्मचारियों में असंतोष है। ऐसे में कुछ विभागों में कर्मचारियों ने कथित तौर पर मशीन में पानी डालकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी। विभाग ने आशंका जताई कि कुछ बायोमेट्रिक उपकरणों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया हो सकता है। उपकरणों की सुरक्षा के लिए अब जिला कार्यालयों, होम्स, संस्थानों और मुख्यालय में लगाए गए सभी बायोमेट्रिक हाजिरी उपकरणों को सीसीटीवी निगरानी में रखने का निर्णय लिया गया है। इससे उपकरणों के साथ छेड़छाड़ की स्थिति में जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलेगी।

कर्मचारियों का पूरा विवरण भी नहीं दिया

विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध कराने में भी लापरवाही सामने आई है। मुख्यालय ने 5 जून को परिपत्र जारी कर सभी संबंधित कार्यालयों से तय प्रारूप में कर्मचारियों का पूरा विवरण मांगा था। इसमें कर्मचारी की पोस्टिंग, वेतन और रहने के स्थान समेत अन्य जानकारियां शामिल थीं। इसके बावजूद कई कार्यालयों और संस्थानों ने अब तक अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। मुख्यालय ने सभी संबंधित इकाइयों को अब सटीक और पूर्ण जानकारी तय प्रारूप में तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को लागू करने का यह कदम तब उठाया गया जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अप्रैल में एक अचानक निरीक्षण के दौरान राज्य जीएसटी कार्यालय में कई वरिष्ठ नौकरशाहों सहित वरिष्ठ कर्मचारियों को ड्यूटी से अनुपस्थित पाया।

इसके बाद, सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों सहित अपने सभी विभागों में तैनात कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी। शीर्ष अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 9:30 बजे हाजिरी लगाने और शाम 6 बजे हाजिरी लगाने के लिए कहा गया। उन्हें यह भी बताया गया कि देर से आने, हाजिरी न लगाने या जल्दी चले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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(इनपुट- इंडियन एक्सप्रेस+ भूपेंद्र पांचाल)