दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में मंगलवार (1 जुलाई) सुबह एक शोरूम में भीषण आग लग गई। यह आग एक तीन मंज़िला इमारत के बेसमेंट में लगी थी। देखते ही देखते आग लगभग 350 स्क्वायर यार्ड में फैल गई। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक आग तेज़ी से पूरी बिल्डिंग में फैल गई और सभी मंज़िलों पर इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रिकल आइटम, फ़र्नीचर और फिक्स्चर को अपनी चपेट में ले लिया।

आग पर काबू पाने के लिए 15 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 75 दमकलकर्मी मौके पर मौके पर पहुंचे। दिल्ली फायर सर्विसेज़ ने बताया कि सुबह 6:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया।

इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में लगी आग

अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार डिविजनल फायर ऑफिसर राजिंदर अटवाल ने बताया, “इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में आग लग गई। आग पर लगभग काबू पा लिया गया है और कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।”

बता दें कि दो दिन पहले ही नोएडा के सेक्टर-119 स्थित एक रिहायशी सोसाइटी में भीषण आग लग गई थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई थी। मौके पर दमकल विभाग की 6 गाड़ियां पहुंची थी। सेक्टर 113 पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली द अरण्य सोसाइटी की इमारत की 21वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में एयर कंडीशनर के फटने से आग लगी थी।

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लखनऊ के अलीगंज में तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में मारे गए छात्र-छात्रों के माता-पिता और रिश्तेदार किंग जॉज मेडिकल यूनिवर्सिटी के शवगृह के बाहर रो रहे हैं और अपने प्रियजनों के साथ हुई आखिरी फोन कॉल को याद कर रहे हैं, जिसमें वे जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। पढ़ें पूरी खबर