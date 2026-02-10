Delhi Triple Murder Mystery: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रविवार को पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी एक कार के अंदर तीन लोगों की लाश मिली। इस घटना के बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। भयावह घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस ने सोमवार को कहा कि उन्होंने मामले की जांच के तहत एक “बाबा” से पूछताछ की है, जिससे शायद दोनों पुरुषों और महिला के बीच कोई लिंक मिला है।

कार से तीन लाशें बरामद की गईं

पुलिस के मुताबिक उन्हें इस बात के भी सबूत मिले हैं कि उनकी मौत का कारण जहर खाना हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक सफेद टिगोर कार के अंदर से दो आदमी – एक 76 साल का बुज़ुर्ग और पैसेंजर सीट पर एक 47 साल का प्रॉपर्टी डीलर – और पिछली सीट पर बैठी 40 साल की महिला की लाशें बरामद की गई थीं।

राजगीरों ने दोपहर करीब 3:50 बजे पुलिस को फ्लाईओवर की सर्विस लेन में खड़ी इस कार के बारे में सूचना दी थी। रिपोर्ट के अनुसार कार 76 साल के बुज़ुर्ग की थी, और जांच अधिकारियों ने कहा कि दोनों बापरोला गांव के रहने वाले थे और एक-दूसरे को जानते थे। लेकिन वे उन्हें महिला से नहीं जोड़ पाए। महिला से दोनों का क्या लिंक था, यह अभी पता नहीं चल सका है।

सोमवार को, सीनियर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्हें पता चला है कि जहांगीरपुरी की रहने वाली महिला वेस्ट दिल्ली इलाके में केयरगिवर का काम करती थी और 47 साल के आदमी को जानती थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी।

इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में कहा कि उन्होंने इस मामले में बाबा समेत पांच लोगों से पूछताछ की है। एक अधिकारी ने कहा, “वे घटना से एक दिन पहले एक बाबा से मिले थे। हमें पक्का नहीं पता कि वह उनकी कार में बैठा था या नहीं। वह क्राइम सीन के आसपास नहीं था।”

दरअसल, क्राइम सीन पर कोई बाहरी चोट या संघर्ष के निशान नहीं थे, जिससे पुलिस को शक था कि मौतें जहर से सुसाइड की वजह से हुईं। अधिकारी ने कहा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है, लेकिन पुलिस को जहर के ट्रेस वाली एक प्लास्टिक की बोतल और कुछ गिलास मिले हैं।

किसी को कार के पास आते नहीं देखा गया

मामले से जुड़े एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि डॉक्टरों की शुरुआती जांच से पता चला है कि पीड़ित की मौत “जहर खाने” से हुई थी। फिर भी, घटनाओं के सही क्रम और मौतों के पीछे के कारण को लेकर कुछ बड़े सवाल बने हुए हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि कार लगभग पांच घंटे तक पार्क की गई थी और कोई दूसरा आदमी उसके पास आता नहीं दिखा।

एक और सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा, “हम अभी भी सुसाइड और फाउल प्ले एंगल से जांच कर रहे हैं। हमें पक्का नहीं पता कि क्या हुआ।” दूसरे ऑफिसर ने कहा, “हम एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल के आरोपों की भी जांच कर रहे हैं।”

मृतक के परिजनों ने क्या कहा?

इन्वेस्टिगेटर्स ने दोनों आदमियों के परिवार वालों, पड़ोसियों और एम्प्लॉइज से भी बात की, लेकिन वे भी सिचुएशन को समझने में कोई मदद नहीं कर पाए। हालांकि, आदमियों के परिवारों ने सुसाइड और फाउल प्ले की पॉसिबिलिटी से इनकार किया है।

न्यूज आउटलेट से बात करते हुए, 76 साल के मृतक की बेटी ने कहा कि घटना वाले दिन सब कुछ नॉर्मल था। उसने कहा, “कोई फाइनेंशियल या फैमिली प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे पिता कभी अपनी जान नहीं लेते।”

47 साल के मृतक के परिवार ने कहा कि वह पांच लोगों के परिवार के अकेले कमाने वाले थे। उनके 40 साल के भाई ने न्यूज आउटलेट को बताया, “मुझे यकीन है कि किसी ने मेरे भाई को मार डाला।”

