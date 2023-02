Delhi Auto Cabs Driver: ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए अलर्ट, छोटी सी चूक लगवा देगी 10 हजार का जुर्माना

Delhi Auto Cabs New Rules: दिल्ली में अब कैब और ऑटो ड्राइवर्स द्वारा ड्रेस न पहनने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

G20 Summit से पहले दिल्ली सरकार ने ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए अलर्ट जारी किया है (Image- Indian Express)

Delhi Auto Cabs Driver Uniform: दिल्ली सरकार ने G20 समिट से पहले राजधानी में काम करने वाले सभी ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली सरकार के निर्देश के अनुसार, अब राजधानी में सभी यात्री ले जाने वाले वाहनों- जैसे ऑटो और कैब के ड्राइवर्स पर जरूरी ग्रे वर्दी न पहनने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जारी किए गए ऑर्डर के अनुसार, अगर कोई कैब या ऑटो ड्राइवर इस कानून का बार-बार उल्लंघन करता है तो नियम के अनुसार, उसका परमिट कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा बिना यूनिफॉर्म मिलने पर उसपर बड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनसुार, कमर्शियल वाहन चालकों में अनुशासन पैदा करने के लिए आने वाले दिनों में कई अभियान चलाए जाएंगे और फिर इन निर्देशों को लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, राज्य के सभी विभाग G20 समिट को देखते हुए अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। पिछले हफ्ते ही एक रिव्यू मीटिंग में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दौरान शहर में ट्रांसपोर्ट सेवाओं के संबंध में परिवहन विभाग को निर्देश जारी किए थे।

