कनॉट प्लेस इलाके में बंगला साहिब गुरुद्वारा और जंतर मंतर के पास आज शाम 5 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है जिसमें प्रभावित रूट के बारे में जानकारी दी गई है और लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

बता दें कि CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विरोध प्रदर्शन के आह्वान के चलते यह डायरवर्जन लागू रहेगा। कई जाने-माने एक्टिविस्ट और लेफ्ट ग्रुप ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कनॉट प्लेस से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक मार्च करने वाले हैं। यह मार्च दोपहर 1 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चलेगा।

यह ग्रुप होंगे इस विरोध में शामिल

यह मार्च ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा है। इस विरोध प्रदर्शन में संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और पीपल अगेंस्ट SIR, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया समेत यह ग्रुप हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कुछ लेफ्ट ग्रुप भी इस मार्च का हिस्सा होंगे। यह मार्च गुरुद्वारा बंगला साहिब, गोल डाक खाना और गोल मार्केट से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक जाएगा।

राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगा SKM

पीपल अगेंस्ट SIR एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स, किसान और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट शामिल हैं। इसका दावा है कि 300 से अधिक संगठन इसके कैंपेन में शामिल हो चुके हैं। SKM प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को मेमोरेंडम सौंपेगा, जिसमें SIR को खत्म करने, कथित तौर पर वोटर लिस्ट से हटाए गए 13.41 करोड़ लोगों को वोटिंग का अधिकार वापस दिलाने और CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने और उन पर केस चलाने की मांग की जाएगी।

‘बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद’

दिल्ली पुलिस ने अपनी ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा है कि बंगला साहिब गुरुद्वारा से जंतर मंतर और फिर चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाने वाले इस मार्च में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है, इसलिए दोपहर 1:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रभावित सड़कों से बचें, अपनी यात्रा पहले से प्लान करें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें।

इन रास्तों पर जाने से बचें लोग

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, बंगला साहिब गुरुद्वारा, कनॉट प्लेस, संसद मार्ग और जंतर-मंतर के आसपास यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे इन इलाकों में जाने से बचें और संभव हो तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें।

n connection with the anticipated movement of a large number of people from Bangla Sahib Gurudwara towards Jantar Mantar today, traffic diversions will be in place from 1:00 PM to 5:00 PM.



Commuters are advised to avoid affected roads, plan their journeys in advance and follow… pic.twitter.com/N7Vd3lViC2 — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 23, 2026

Har gali me Jantar Mantar !



Friday, 23 October, 2026



People’s March to Restore Democracy



Let’s Rise to the Challenge pic.twitter.com/JFq3tzujsS — Parakala Prabhakar (@parakala) October 21, 2026

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