दिल्ली सरकार ने इस साल नवंबर में होने वाली छठ पूजा को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार बिहार के छह शहरों के लिए इंटरस्टेट बस सर्विस चलाने की योजना पर काम कर रही है। बता दें कि दिवाली के बाद पड़ने वाले इस महापर्व को लेकर बड़ी संख्या में दिल्ली से लोग बिहार के लिए रवाना होते हैं। ट्रेनों और बसों में अच्छी खासी भीड़ होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार इस योजना पर काम कर रही है।

ट्रांसपोर्ट विभाग ने जारी किया ड्राफ्ट एग्रीमेंट

दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने शनिवार को इस योजना को फाइनल करने से पहले पब्लिक कमेंट्स के लिए एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट जारी किया। अधिकारियों ने कहा कि यह प्रोजेक्ट इंटरस्टेट बसों को शुरू करने के अगले फेज का हिस्सा है, जिसमें दिल्ली और बिहार एक रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट पर साइन करने वाले हैं। पब्लिक फीडबैक 5 सितंबर तक दिया जा सकता है।

दिल्ली से इन शहरों के लिए चलेंगी बसें

दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने इस ड्राफ्ट एग्रीमेंट को लेकर कहा, “हमारा प्लान इस साल छठ तक 50 से ज्यादा बसों के साथ इस योजना को लॉन्च करने का है। ये डीलक्स सेमी-स्लीपर बसें होंगी और इनमें AC और नॉन-AC दोनों कैटेगरी होंगी।” योजना के मुताबिक, ये बसें बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बक्सर, पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी, चंपारण, बिहारशरीफ और भागलपुर को दिल्ली से जोड़ेंगी।

इन बसों का किराया होगा सस्ता

बता दें कि दिल्ली से बिहार के लिए अभी काफी प्राइवेट बसें चलती हैं, जिनका किराया काफी महंगा होता है। अधिकारियों के मुताबिक, यह सरकारी बसें कॉस्ट-फ्रेंडली होंगी। हालांकि अभी किराया नहीं बताया गया है। किराए को लेकर तस्वीर तभी साफ होगी जब योजना लॉन्च कर दी जाएगी। ड्राफ्ट प्रपोजल में कहा गया है, “बसें तय बस टर्मिनल से चलेंगी और वहीं खत्म होंगी, जिन्हें संबंधित पार्टियां देंगी। रूट पर चलने वाली स्टेज कैरिज का टाइमटेबल आपसी सलाह के बाद तय किया जाएगा।”

यूपी के इन शहरों से गुजरेगी बस

ये सभी बसें नोएडा, लखनऊ, मथुरा, आजमगढ़ होते हुए बिहार के इलाकों तक पहुंचेंगी जो करीब 1000 किलोमीटर का सफर होगा। एक अधिकारी ने कहा, “लंबे रूट की बसें 12 मीटर लंबी, एयर-कंडीशन्ड और सामान रखने की जगह वाली होंगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण दूर-दराज की जगहों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाना मुमकिन नहीं है। हम बसों को वेट-लीज मॉडल पर लेने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें एक कंसेशनेयर आएगा और हमारे लिए बसें चलाएगा। ये BS-VI कंप्लायंट बसें होंगी।”

बता दें कि छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला महापर्व है जो सूर्य भगवान (सूर्य) और छठी मैया को समर्पित है।

यह भी पढ़ें: मणिपुर में सामान्य हो रहे हालात, 3 साल बाद शुरू होगी इंटरस्टेट बस सर्विस; नेशनल हाईवे भी खुलेंगे

नॉर्थ ईस्ट राज्य मणिपुर में 2023 की जातीय हिंसा के बाद से बंद पड़ी राज्य की लाइफलाइन यानी इंटर स्टेट बस सर्विस को जल्द ही दोबारा शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इसका ऐलान किया। शनिवार को मुख्यमंत्री कांगपोकपी जिला मुख्यालय के दौरे पर थे जहां उन्होंने स्थानीय समुदाय के नेताओं के साथ बैठक की और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर की लाइफलाइन सभी समुदाय के लिए खुल गई है और जल्द ही नेशनल हाईवे पर बस सर्विस को फिर से शुरू किया जाएगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…