Teachers Training in Finland : फिर भिड़े एलजी और केजरीवाल! AAP बोली- फाइल रोकने की हो रही कोशिश

Delhi Teachers Training : आम आदमी पार्टी का कहना है कि LG फिनलैंड में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की फाइल रिजेक्ट करना चाहते हैं।

Delhi Teachers Training : दिल्ली सरकार अपने प्राइमरी स्कूल के इंचार्जों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना चाहती है। (Image- Indian Express)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram