राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पोस) मशीनों से शुक्रवार को राशन वितरण का विकल्प हटा दिया गया, जिसके कारण 92 हजार से अधिक राशनकार्डधारी यानी करीब तीन लाख लाभार्थी अक्तूबर माह का राशन लेने से चूक गए हैं।

दरअसल, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अगस्त, सितंबर और अक्तूबर 2026 के अग्रिम राशन उठान एवं वितरण के लिए पहले अगस्त तक की समयसीमा दी थी। निर्धारित समय में राशन का उठान पूरा नहीं होने के कारण केंद्र ने इसकी अवधि बढ़ाकर 15 अक्तूबर कर दी थी। इसके बाद राशन उठान और वितरण नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

इसी वजह से समयसीमा के भीतर राशन नहीं ले पाने वाले कार्डधारियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। दिल्ली में वर्तमान में करीब 15.46 लाख राशनकार्डधारी सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं।

राशन डीलर्स संघ ने खाद्य विभाग के सचिव को भेजा ईमेल

इसको लेकर दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ (डीएसआरडीएस) ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण की अवधि 31 अक्तूबर 2026 तक बढ़ाने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष शिवकुमार गर्ग ने शुक्रवार, 16 अक्तूबर को दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सचिव को ईमेल भेजकर यह मांग उठाई। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि में शत-प्रतिशत राशन वितरण नहीं हो पाने के कारण बड़ी संख्या में पात्र परिवार अपने मासिक राशन से वंचित रह गए हैं।

प्रभावित लाभार्थियों की वास्तविक संख्या का सत्यापन विभागीय ई-पोस वितरण अभिलेखों के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। संघ का कहना है कि वितरण की अवधि समाप्त हो जाने के कारण पात्र परिवारों को उनके मासिक खाद्यान्न अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। शिवकुमार गर्ग के अनुसार, दिल्ली में राशन वितरण के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। जिलावार उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि सितंबर 2026 में 91.69 फीसद राशनकार्डधारियों ने राशन का लाभ उठाया था, जबकि अक्तूबर में यह आंकड़ा घटकर 85.87 फीसद रह गया।

संघ ने राशन वितरण में गिरावट के पीछे सर्वर की समस्या, नई ई-पोस मशीनों में तकनीकी दिक्कतें, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) पायलट परियोजना और इंटरनेट संबंधी समस्याओं को प्रमुख कारण बताया है। संघ का आरोप है कि नई तकनीकी परियोजनाओं को लागू करने से पहले पर्याप्त तैयारी नहीं की गई, जिससे वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई। संघ की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में 78.39 फीसद कार्डधारियों ने राशन लिया था, जबकि अक्तूबर में अब तक यह आंकड़ा घटकर 69.31 फीसद रह गया।

क्या है ई-पोस (e-POS)

ई-पोस (e-POS) का पूरा नाम Electronic Point of Sale है। हिंदी में इसे इलेक्ट्रॉनिक बिक्री केंद्र प्रणाली कह सकते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसका इस्तेमाल सरकारी राशन की दुकानों पर लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें राशन वितरित करने का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए किया जाता है।

यह मशीन कैसे काम करती है?

पहचान: राशनकार्डधारी की पहचान आम तौर पर आधार आधारित प्रमाणीकरण या उपलब्ध अन्य अधिकृत प्रक्रिया से की जाती है।

सत्यापन: मशीन राशनकार्ड और लाभार्थी से संबंधित विवरण का सत्यापन करती है।

राशन वितरण: पात्रता के अनुसार लाभार्थी को गेहूं, चावल आदि राशन दिया जाता है।

रिकॉर्ड: कितना राशन वितरित हुआ, इसका डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज होता है।

ई-पोस मशीनों में राशन वितरण का विकल्प हटने का अर्थ है कि इन मशीनों के माध्यम से राशन वितरण की प्रविष्टि या प्रक्रिया उपलब्ध नहीं रही। हालांकि, इस विशेष मामले में विकल्प हटाने की तकनीकी वजह की पुष्टि संबंधित विभाग से करना उचित होगा।