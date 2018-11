दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्थित एथलीट एकेडमी में हॉस्टल के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीट पलिंदर चौधरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एथलीट का शव पंखे से लटकता हुआ मिला। मृतक एथलीट कैमथल थाना गोंडा, इगलास का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार यह घटना कल रात करीब 9 बजे की है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मृतक पलिंदर के पिता महेश पाल ने कहा कि, “पलिंदर चौधरी ने मुझसे कहा था कि उसे पैसों की जरुरत है। मैंने उसे पैसे देने का आश्वासन दिया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ? मुझे स्टेडियम के लोगों से कोई शिकायत नहीं है।” फिलहाल पुलिस जांच में कर रही है।

पुलिस को शुरुवाती जांच में पता चला है कि, एथलीट पलिंदर चौधरी का मंगलवार सुबह अपने पिता से किसी बात पर विवाद हुआ था। इसके बाद से वह काफी परेशान था। फिर शाम को उसने अपना कमर बंद कर लिया और काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया। शंका होने पर होस्टल में रहने वाले अन्य खिलाड़ियों ने पुलिस को सूचना दी। जब दरवाजा खोला गया तो पालेंद्र का शव हास्टल के कमरे में पंखे से लटकता मिला। पलिंदर चौधरी के आत्महत्या करने की खबर से अन्य खिलाड़ी सदमे में है। जांच के दौरान पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। फिलहाल अभी आत्महत्या की वजह तलाशी जा रही है। हर पहलू की जाँच की जा रही है।

#Delhi: According to Delhi Police, the name of the 18-year-old sprinter who allegedly committed suicide at JL Nehru Stadium yesterday, is Palender Chaudhary and not Parvinder Chaudhary, as earlier told by the Sports Authority of India. https://t.co/rROGgOM0ll

— ANI (@ANI) November 14, 2018