दिल्ली के भाजपा विधायक को ‘Son of MLA’ लिखी कार वाली तस्वीर को रिट्वीट करना भारी पड़ गया। दिल्ली के राजौरी गार्डन से भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक कार की तस्वीर को दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल का बताते हुए ट्वीट किया।

इस विवादित ट्वीट के बाद विधानसभा अध्यक्ष गोयल ने भाजपा विधायक को न सिर्फ मानहानि का नोटिस भिजवाया बल्कि सात दिन के भीतर लिखित माफी मांगने और तथ्यों को सही तरीके से प्रसारित करने को भी कहा। विधानसभा स्पीकर गोयल ने ऐसा नहीं करने पर मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है।

भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने 15 जुलाई को एक कार की तस्वीर री-ट्वीट करते हुए लिखा, ”पापा विधायक हैं हमारे’… ये गाड़ी है आप विधायक और दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल के बेटे की।’ इसके साथ ही उन्होंने एक कार की तस्वीर भी रि-ट्वीट की। विधानसभा अध्यक्ष गोयल की तरफ से एडवोकेट इरशाद ने विधायक सिरसा को लीगल नोटिस दिया।

ये गाड़ी है आप विधायक और दिल्ली विधानसभा स्पीकर राम निवास गोयल के बेटे की

RT maximum to show Delhi people how @AamAadmiParty Leaders are changing the politics!@DelhiAssembly pic.twitter.com/0G5La2VcBM

— Manjinder S Sirsa (@mssirsa) July 15, 2019