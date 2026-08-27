दिल्ली की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के ड्राफ्ट स्टेज में एक पैटर्न सामने आया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम रहा, वहां डिजिटाइजेशन की दर भी औसत से कम रहने की संभावना अधिक है। द इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण के मुताबिक, इससे इन क्षेत्रों के मतदाताओं के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से बाहर रह जाने का रिस्क हो सकता है।

दिल्ली में कुल 70 विधानसभा क्षेत्र हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे कम मतदान वाले 18 निर्वाचन क्षेत्रों में से 17 में डिजिटाइजेशन की दर दिल्ली के औसत 67 प्रतिशत से कम थी। ये आंकड़े द इंडियन एक्सप्रेस ने हासिल किए हैं। यानी करीब एक चौथाई विधानसभा सीटों में यह स्थिति देखने को मिली।

क्या होती है डिजिटाइजेशन प्रक्रिया

एन्युमरेशन फेज़ के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को कैलकुलेशन फॉर्म बांटते हैं, उन्हें फॉर्म भरने में मदद करते हैं और भरे हुए फॉर्म वापस लेते हैं। इसके बाद BLO इन फॉर्म में दर्ज जानकारी को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड करते हैं। इसी प्रक्रिया को डिजिटाइजेशन कहा जाता है।

डिजिटाइजेशन दर यह बताती है कि कितने मतदाताओं के फॉर्म अपलोड हो चुके हैं और जिनके ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल होने की संभावना है।

इस पैटर्न में केवल आदर्श नगर अपवाद है। यहां मतदान प्रतिशत 56 प्रतिशत रहा लेकिन डिजिटाइजेशन दर करीब 70 प्रतिशत दर्ज की गई।

मेहरौली में सबसे कम 53% मतदान दर्ज हुआ और यहां करीब 59% मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं। वहीं कस्तूरबा नगर में 54% मतदान हुआ जबकि डिजिटाइजेशन की दर करीब 56% रही। तुगलकाबाद में मतदान प्रतिशत 56% था और यहां करीब 52% मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं।

यह पैटर्न मोटे तौर पर निर्वाचन आयोग (ECI) की SIR प्रक्रिया को लेकर दी गई व्याख्या से मेल खाता है। आयोग के अनुसार, जिन इलाकों में बड़ी संख्या में मतदाता ट्रांसफर हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है या वे किसी अन्य कारण से मतदान के लिए पात्र नहीं हैं, वहां मतदान प्रतिशत कम हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों में पुनरीक्षण के दौरान ‘अनकलेक्टेबल’ यानी जिन मतदाताओं के फॉर्म/जानकारी इकट्ठा नहीं हो सकी, उनके नामों का अनुपात भी अधिक हो सकता है।

ये विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। इनमें समृद्ध इलाकों के साथ-साथ कम आय वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। हालांकि, आंकड़ों के विश्लेषण में बड़ी संख्या में पूर्वांचली या मुस्लिम आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए ऐसा ही कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता।

दिल्ली SIR में दिखा क्या पैटर्न

जिन 15 विधानसभा क्षेत्रों में पूर्वांचली मतदाताओं को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है, उनमें से सात में डिजिटाइजेशन दर दिल्ली के औसत से कम है। वहीं आठ में यह औसत से ज्यादा है। संगम विहार में डिजिटाइजेशन दर 59%, बुराड़ी में 61% और रिठाला में 64% है। हालांकि, पूर्वांचली आबादी वाले कुछ अन्य विधानसभा क्षेत्रों में यह दर काफी अधिक है। मटियाला में 76%, द्वारका में 72% और बाबरपुर में 73% मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं।

इसी तरह अधिक मुस्लिम आबादी वाले सात विधानसभा क्षेत्रों में भी सामूहिक रूप से डिजिटाइजेशन दर असामान्य रूप से कम नहीं दिखती। इनमें से पांच क्षेत्रों में दर दिल्ली के औसत से अधिक है जबकि दो में यह औसत से कम है। ओखला में डिजिटाइजेशन दर करीब 55% है जो सबसे कम दरों में से एक है जबकि चांदनी चौक में यह 61% है। दूसरी ओर मटिया महल में करीब 75%, बाबरपुर में 73% और मुस्तफाबाद में करीब 72% मतदाताओं के फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं।

हालांकि, कितने मतदाताओं के नाम वास्तव में मतदाता सूची से बाहर होंगे, इसका अंतिम आंकड़ा 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद ही स्पष्ट होगा। ड्राफ्ट रोल 31 अगस्त को पब्लिश होने वाला है। इसके बाद जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होंगे, वे अपना नाम शामिल कराने के लिए दावा पेश कर सकेंगे।

गणना चरण पिछले सप्ताह समाप्त हो गया। करीब डेढ़ महीने तक चले इस अभियान के दौरान दिल्ली में शुरुआत में मतदाता सूची में दर्ज करीब 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 97.51 लाख यानी 67% मतदाताओं के फॉर्म कलेक्ट कर उन्हें निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया गया। यह जानकारी दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के आंकड़ों से सामने आई है।

बाकी 47.58 लाख मतदाताओं जो कुल मतदाताओं का करीब 33% हैं, उन्हें ‘अनकलेक्टेबल’ (जिनके फॉर्म एकत्र नहीं हो सके) की कैटेगिरी में रखा गया है। इस कैटेगिरी में ऐसे मतदाता शामिल हैं जो घर पर मौजूद नहीं थे, संभवतः स्थानांतरित हो चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है, डुप्लीकेट प्रविष्टियां हैं या जिन्हें ‘अन्य’ कारणों के तहत रखा गया है।

इन मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची से बाहर किए जाने की संभावना है। हालांकि, SIR की आगे की प्रक्रिया में ऐसे मतदाताओं को अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए दावा पेश करने का अवसर मिलेगा।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं लगभग 33 प्रतिशत मतदाता

अगले हफ्ते जारी होने वाली दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हर तीसरा नाम हटाया जा सकता है। इस बात की जानकारी सरकारी आंकड़ों से मिलती है। दिल्ली में एसआईआर के गणना फेज के आखिरी दिन सोमवार को रात आठ बजे तक, सीईओ के कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, केवल 97.47 लाख मतदाताओं के फॉर्म इकट्ठा किए गए थे और आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किए गए थे।