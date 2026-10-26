पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव स्थित एमसीडी स्कूल में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने बताया कि पूरे दिन नए मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए उन्हें एक भी फॉर्म-6 आवेदन नहीं मिला। वहीं न्यू मोती बाग में एक बीएलओ ने बताया कि उन्होंने पांच घंटे में 42 घरों का दौरा किया और इस दौरान उन्हें फॉर्म-6 के चार आवेदन मिले। सराय काले खां गांव में बीएलओ ने बताया कि वह अन्य बीएलओ के साथ स्थानीय एमसीडी स्कूल में सुबह से दोपहर तक बैठे रहे। लेकिन नाम जुड़वाने के लिए कोई नहीं आया।

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान छूट गए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग की ओर से लगाए जा रहे विशेष शिविरों का आखिरी दिन भी कुछ ऐसा ही रहा। बीएलओ ज्यादातर समय लोगों का इंतजार करते रहे। उनके मुताबिक जो कुछ लोग शिविरों में पहुंचे, उनमें से अधिकतर वे थे जिन्हें 2002 की मतदाता सूची से अपना नाम जोड़ने में असमर्थ रहने के कारण नोटिस मिला था। ये लोग उन नोटिसों से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराने आए थे।

एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले दिल्ली में करीब 1.45 करोड़ मतदाता थे। 31 अगस्त को जब मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया गया तो उसमें करीब 97.5 लाख मतदाताओं के नाम बरकरार रखे गए। वहीं लगभग 47.5 लाख मतदाताओं को ‘अनकलेक्टिबल’ (जिनका पता नहीं लगाया जा सका) की श्रेणी में रखा गया। बीएलओ की जांच में ये मतदाता अनुपस्थित, दूसरी जगह जा चुके, मृत या मतदाता सूची में जिनके नाम दो बार दर्ज थे, ऐसी कैटेगिरी में पाए गए थे।

4.7 लाख लोगों ने किया आवेदन

गौर करने वाली बात है कि अब तक दिल्ली में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के जरिए करीब 4.7 लाख लोगों ने ही आवेदन किया है।

सूची से अपना नाम जोड़ने में असमर्थ रहने के कारण नोटिस जारी किया गया था। उस समय भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) हुआ था।

चिल्ला में बीएलओ के बुलाने पर पहुंचे जीना ने कहा, ”मैं उस समय मतदाता था लेकिन मुझे अब कोई जानकारी याद नहीं है। मुझे यह भी याद नहीं कि उस समय मेरा नाम दिल्ली में दर्ज था या मेरे गांव की मतदाता सूची में। इसी वजह से मैंने फॉर्म में वह कॉलम नहीं भरा।”

बीएलओ ने बताया कि गांव में बहुत कम घरों के पते ठीक से दर्ज हैं। मतदाता सूची में मकान नंबर की जगह ज्यादातर लोगों के पते के सामने सिर्फ ‘CV’ या ‘Ch’ लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, ”इस इलाके में मतदाताओं को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से नोटिस से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें शिविरों में बुलाया जा रहा है।”

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद विशेष अभियान

29 सितंबर को चुनाव आयोग ने उन 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मतदाता सूची से छूट गए लोगों के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया था।

यह कदम द इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर को प्रकाशित एक जांच रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद उठाया गया। रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में 14 बार लिखित रूप से आपत्ति जताई थी। इन कदमों में नए मतदाताओं के नाम जोड़ना और मतदाता सूची से नाम हटाना भी शामिल था।

दिल्ली में 20 सितंबर से लगभग हर सप्ताहांत सरकारी स्कूलों और कार्यालयों में ऐसे शिविर लगाए जा रहे थे। इनका उद्देश्य आसपास के इलाकों के उन लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका देना था जिनके नाम मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए थे।

आज इन विशेष शिविरों का आखिरी दिन था। हालांकि SIR से संबंधित सभी आवेदन 30 अक्टूबर तक भरे और जमा किए जा सकते हैं।

19 वर्षीय हर्ष कुमार नोएडा के केसीसी कॉलेज में पढ़ते हैं और हाल ही में उनकी उम्र वोट देने के योग्य हुई है। वह नए मतदाता के रूप में अपना नाम जुड़वाने के लिए चिल्ला के शिविर में पहुंचे कुछ लोगों में शामिल थे। उनके पास जन्मतिथि और पते के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड और बिजली का बिल था। ऐसे में उनका नाम मतदाता सूची में आसानी से जुड़ जाना चाहिए था।

लेकिन बीएलओ आवेदन के उस हिस्से पर अटक गए जिसमें आवेदक के माता-पिता की पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान की स्थिति की जानकारी मांगी गई थी। हर्ष के पिता विनोद का नाम तो बीएलओ की मतदाता सूची में भी नहीं था। बीएलओ ने हर्ष से उनके पिता का वोटर आईडी कार्ड लाने को कहा। इस बीच, उन्होंने दूसरे बीएलओ की सूचियों में भी हर्ष के पिता का नाम तलाशना शुरू कर दिया।

हर्ष ने सवाल किया, ”नाम जुड़वाने के लिए हमें आखिर कितनी बार दस्तावेज लेकर आना पड़ेगा?”

घर-घर जाकर मतदाताओं की तलाश कर रहे बीएलओ

चिल्ला से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित न्यू मोती बाग में (जहां कई बड़े अधिकारी रहते हैं) बीएलओ दीपक ग्रोवर को अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने बताया, ”इस इलाके में लोग शिविरों में नहीं आते। इसलिए हमें घर-घर जाकर पूछना पड़ता है कि क्या कोई मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहता है।”

दीपक ग्रोवर सुबह 10 बजे सरकारी पूल आवास (जीपीआरए) न्यू मोती बाग पहुंचे। उन्होंने हर घर, हर मंजिल और हर टावर पर जाकर लोगों से अपना परिचय दिया और पूछा, ”मैं चुनाव कार्यालय से आया हूं। क्या यहां कोई अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहता है?”

तीन घरों में कर्मचारियों ने बीएलओ से बाद में आने को कहा। वहीं चौथे घर में एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें अंदर बुलाया और अपनी बहू का फॉर्म-6 भरवाया।

शिविर और घर-घर जाकर वेरिफिकेशन

सराय काले खां गांव में बीएलओ मुकेश चंद मीणा को विशेष शिविर लगाने के साथ-साथ घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करने का काम भी करना पड़ रहा था।

उन्होंने बताया, ”मैंने नोटिस पाने वाले कुछ लोगों को फोन करके भी बुलाया था। लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया।”

कई महीनों से लगातार बीएलओ का काम करते-करते मीणा थक चुके हैं। स्टेशनरी समेटकर घर-घर जाने की तैयारी करते हुए उन्होंने कहा, ”पता नहीं यह सब कब खत्म होगा।”

दिन के खत्म होने तक वह करीब पांच नोटिसों से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर पाए और फॉर्म-6 के एक आवेदक का वेरिफिकेशन किया।