दिल्ली की शबनम रोजाना की तरह शोरूम में काम कर रही थी, उसे नहीं पता था कि वह अपनी जिंदगी के आखिरी पल जी रही है। महज 18 साल की उम्र में वह काम करती थी और घर खर्च में मदद करती थी। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने शादी के लिए मना कर दिया था। पढ़िए शबनम मर्डर की पूरी कहानी।

पुलिस के अनुसार, कपड़ों के शोरूम में काम करने वाली 18 साल शबनम शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 29 साल के सूरज के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा। पुलिस ने बताया कि मोती नगर के सुदामापुरी निवासी आरोपी सूरज को रविवार को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले शनिवार को सीसीटीवी फुटेज में घटना देखने के बाद शोरूम के मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी।

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पुलिस ने अब तक क्या बताया

पुलिस के अनुसार, आरोपी दो साल से अधिक समय से युवती के पीछे पड़ा था और प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद उसने कथित तौर पर कई बार उसे जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि हत्या के दिन शनिवार को दोनों के बीच फोन पर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद सूरज मोती नगर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित कपड़ों के शोरूम में पहुंचा।

‘ट्रायल रूम’ में जबरन ले जाकर रेता गला

अधिकारियों ने आगे बताया कि वह युवती से बहस करने लगा और फिर शोरूम में रखा रसोई का चाकू उठाकर उसे बालों से पकड़कर ‘ट्रायल रूम’ की ओर जबरन ले गया और उसका गला कथित रूप से रेत दिया। युवती की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शनिवार रात करीब साढ़े आठ बजे हुई।

पुलिस को शोरूम में एक युवती के बेहोश पड़े होने के संबंध में मिली थी। दुकान के मालिक ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद परिवार और पुलिस को सूचित किया था, जिसमें सूरज युवती के साथ कथित तौर पर मारपीट करता और उसे ‘ट्रायल रूम’ की ओर जबरन ले जाता हुआ दिखाई दे रहा था।

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घटनास्थल के बारे में बताते हुए एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, “जब हम अंदर गए, तो हमने ‘ट्रायल रूम’ के पास एक चुन्नी देखी। इसके बंद दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था।” पुलिस की एक टीम को युवती खून से लथपथ पड़ी मिली और उसके शव के पास चाकू पड़ा था। रविवार को मोती नगर के सुदामापुरी निवासी सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपी ने हत्या पर कोई पछतावा नहीं दिखाया

पुलिस ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या पर कोई पछतावा नहीं दिखाया। जांच में पीछा करने, धमकी देने और हमला करने की पूर्व की घटनाएं सामने आई हैं। युवती के परिवार ने पहले आरोप लगाया था कि सूरज अक्सर उसे परेशान करता था, सार्वजनिक स्थानों पर जबरन उसका हाथ पकड़ लेता था, लगातार फोन करता था और उसके सोशल मीडिया पेज पर नजर रखता था।

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पिछले साल जनवरी में, सूरज ने पीड़िता को जबरन अपनी कार में बिठाया था और एक पार्किंग क्षेत्र में उसके साथ मारपीट की थी। वह बाद में जख्मी हो कर घर लौटी थी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, परिवार ने करीब पांच महीने पहले यह शिकायत वापस ले ली थी। आरोप है कि पुलिस कार्रवाई को लेकर युवती की बहनों के साथ उनके पतियों ने मारपीट की थी, जो सूरज के भाई हैं।

पीड़िता की दो बहनों, काजल और पूनम की शादी सूरज के भाइयों सत्यम और शिवम से हुई है। पीड़िता के परिवार ने दावा किया कि दोनों महिलाओं को कथित तौर पर उनके पतियों द्वारा अक्सर प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। पीड़िता ने स्कूल छोड़ दिया था और अपने परिवार का भरण-पोषण करने में मदद के लिए शोरूम में काम करना शुरू कर दिया था, जहां वह प्रति माह लगभग 13,000 रुपये कमाती थी।

शबनम की मौत से मां सदमे में हैं, उन्होंने बताया कि घटना के दिन उसने काम पर जाने से पहले दोपहर का खाना बनाया था। शबनम के भाई की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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सोनिया गांधी ने आगे बताया, ”मेरे लिए एक ही मां थीं और वह मेरी मां थीं, जो इटली में थीं। मैं उन्हें (इंदिरा गांधी को) मां नहीं कहने वाली थी।” और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…