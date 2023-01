Delhi: हाड़ कंपाती ठंड के बीच मिला झुग्गी हटाने का नोटिस, पीड़ित बोले- G20 सम्मेलन के चलते किया जा रहा बेघर

PWD डिविजनल कमिश्नर के कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि झुग्गी निवासियों को बाद में शेल्टर हाउस से स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

Dhaula Kuan slum served eviction notice (Express Photo by Praveen Khanna)

