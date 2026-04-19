दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार अगले कुछ सालों में 18 नए फ्लाईओवर, अंडरपास और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना बना रही है। लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री परवेश साहिब सिंह ने शनिवार को द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस मकसद के लिए विभाग ने लगभग 156 किमी की खास सड़कों, चौराहों और जंक्शनों को कवर करते हुए एक पूरी स्टडी शुरू की है। स्टडी में कई ट्रैफिक रुकावटों को कवर किया जाएगा, जिसमें ITO रेड लाइट, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास NSG जंक्शन, 55 किमी का रिंग रोड और मायापुरी चौक वगैरह शामिल हैं।

स्टडी के लिए कंसल्टेंट नियुक्त

परवेश सिंह ने कहा कि यह तय करने के लिए स्टडी करने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किए गए हैं कि इनमें से किन इलाकों में फ्लाईओवर, अंडरपास या एलिवेटेड कॉरिडोर की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा, “कंसल्टेंट कॉस्ट एस्टीमेट और कंस्ट्रक्शन के तरीकों के साथ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPRs) भी तैयार कर रहे हैं। एक बार ये तैयार हो जाने के बाद, प्रपोजल को मंज़ूरी के लिए लिया जाएगा ताकि बिना देर किए काम शुरू हो सके।”

प्रदूषण से निपटने के लिए भी प्लान तैयार

दिल्ली में अभी 100 से ज़्यादा फ्लाईओवर और करीब 50 अंडरपास हैं। मंत्री परवेश सिंह ने कहा कि ये काम न सिर्फ ट्रैफिक जाम कम करने के लिए, बल्कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए भी प्लान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “इन इलाकों में रोज़ाना हज़ारों गाड़ियां आती-जाती हैं और ज़्यादा इंतज़ार का मतलब है कि इंजन ज़्यादा देर तक चालू रहते हैं, जिससे हवा और आवाज़ दोनों तरह का प्रदूषण बढ़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए PWD ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर इंटरनल स्टडी की है। इसने जगहों को फाइनल करने से पहले विधायकों से सुझाव भी मांगे थे।”

इन इलाकों को जाम से मिलेगी मुक्ति

अधिकारियों ने कहा कि पहचाने गए 18 हिस्सों में से 11 जगहों पर फ्लाईओवर या एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। इन जगहों में NSG चौराहा, शादीपुर डिपो, दिल्ली-UP बॉर्डर तक नानकसर गुरुद्वारा T-पॉइंट, शिवाजी मार्ग, सूखी नहर (रेलवे लाइन के ऊपर), नजफगढ़-फिरनी रोड, जनकपुरी का पंखा रोड (DESU कॉलोनी से D ब्लॉक), रिंग रोड के हिस्से, सागरपुर से मायापुरी चौक, स्वामी दयानंद मार्ग के साथ ट्रंक ड्रेन 1, और मुनक नहर शामिल है। दूसरे हिस्सों में केशोपुर डिपो से आउटर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड से हैदरपुर, कंझावला चौक से मंगोलपुरी, और अणुव्रत मार्ग से DLF कट तक 100 फुट की सड़क शामिल है।

प्लान में रिंग रोड के कुछ हिस्सों पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात है, जो शहर के कई खास इलाकों को जोड़ता है, जिसमें AIIMS, आश्रम, सराय काले खां, ITO, विकास मार्ग, पंजाबी बाग और लाजपत नगर शामिल हैं। एक और ज़रूरी चीज जिस पर विचार किया जा रहा है, वह पहाड़गंज से अजमेरी गेट तक 7 किमी लंबा देशबंधु गुप्ता रोड है, जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है और भीड़भाड़ वाले बाज़ारों से घिरा हुआ है। PWD के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, “इस हिस्से पर बाज़ार और रेलवे स्टेशन की वजह से मिला-जुला ट्रैफिक रहता है। एक एलिवेटेड रोड से यहां ट्रैफिक का फ्लो काफी बेहतर हो सकता है।”

IGI एयरपोर्ट के पास NSG जंक्शन (एक सिग्नल वाला चौराहा) द्वारका, एयरपोर्ट और गुड़गांव की ओर जाने वाले भारी ट्रैफिक को भी संभालता है। अधिकारियों ने कहा कि जॉइंट इंस्पेक्शन के बाद दो हिस्सों वाला एक Y-शेप का फ्लाईओवर प्रपोज़ किया गया है। एक NSG ऑफिस को मेहरम नगर ईस्ट से जोड़ेगा और दूसरा द्वारका की तरफ जाएगा। उन्होंने कहा, “साथ ही पहले वाले को बंद करने के बाद मेहरम नगर ईस्ट के पास एक नया यू-टर्न बनाने की प्लानिंग की जा रही है।” दूसरे जाम वाले कॉरिडोर में शादीपुर चौराहा शामिल है, जहां पहले से ही एक एलिवेटेड DMRC कॉरिडोर मौजूद है। अधिकारियों ने कहा कि भारी ट्रैफिक के कारण इस इलाके में अक्सर जाम रहता है। अधिकारी ने कहा, “हम यहाँ एक अंडरपास बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लगभग सभी पहचानी गई जगहों के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिए गए हैं, जबकि बाकी हिस्सों के लिए टेंडर मंगाए गए हैं। जरूरी मंज़ूरी के लिए यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग) सेंटर (UTTIPEC) को प्रपोज़ल जमा कर दिए गए हैं।”

परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना

पिछली AAP सरकार पर निशाना साधते हुए परवेश सिंह ने कहा, “पिछली सरकार ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज किया, जिससे मौजूदा समस्याएं पैदा हुई हैं। हमारी सरकार दिल्ली और पूरे NCR में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लॉन्ग-टर्म, ऑन-ग्राउंड सॉल्यूशन पर काम कर रही है।”

(यह भी पढ़ें: अरविंद केजरीवाल वकील हो गए हैं- रेखा गुप्ता)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय राजधानी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। पढ़ें पूरी खबर