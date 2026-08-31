देश की राजधानी दिल्ली में 17 साल की लड़की के साथ कथित रूप से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी बस के ड्राइवर की पत्नी का एक बड़ा बयान सामने आया है। आरोपी बस ड्राइवर कुलदीप की पत्नी ने ANI के साथ बातचीत में कहा है कि उनके पति को फंसाया जा रहा है। इतना ही नहीं कुलदीप की पत्नी ने सरकार से यह मांग की है कि उनके पति को फंसाया जा रहा है, उनकी मदद की जाए।
ANI के मुताबिक, आरोपी बस ड्राइवर कुलदीप की पत्नी का कहना है कि उनके पति को झूठा फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि करीब दो-तीन महीने पहले मेरे ससुर का मर्डर हो गया था तो उसके बाद करीब एक महीने तक वह यही थे। उसके बाद उन्होंने दस-पंद्रह दिन गाड़ी चलाई फिर घर पर ही रहने लगे। इसके बाद एक हफ्ता घर पर बिताने के बाद वह दूसरे दिन ही काम पर चले गए।
‘…वह कुछ गलत नहीं करेंगे’
कुलदीप की पत्नी ने बताया है कि वह सोमवार को यहां से निकले थे और मंगलवार को यह घटना हुई, मुझे तो आज ही सुबह पता चला है। कुलदीप की पत्नी ने कहा कि वह दस-पंद्रह साल से गाड़ी चला रहे हैं, उनकी तरफ से कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुलदीप की पत्नी ने कहा है, “हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वह घर पर भी शांति से रहते हैं, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। सरकार से मेरी यह मांग है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, एक सोलह साल की बेटी और एक ग्यारह साल का बेटा है और वह कुछ गलत नहीं करेंगे।
क्या है पूरी घटना?
बता दें कि सोमवार (31 अगस्त) को पुलिस ने इस मामले की जानकारी मीडिया को साझा की। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 4 अगस्त की थी। यूपी के मैनपुरी से नोएडा आ रही 17 साल की एक छात्रा के साथ एक स्लीपर बस में गैंगरेप किया गया। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने इस वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस के मुताबिक पीड़िता ग्रेटर नोएडा के परी चौक से बस में बैठी थी। आरोपियों ने लड़की को सेक्टर 63 तक पहुंचाने का बोलकर बस में बिठाया था, लेकिन उसे कश्मीरी गेट पर छोड़ा। इस दौरान बस करीब 47 किमी दौड़ती रही। बस के शीशों पर पर्दे लगे थे। पुलिस ने बस ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी कब हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पीड़ित उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली है और 11वीं की छात्रा है।
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उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में सोमवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं। धमाके की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घटनास्थल के बगल से गुजर रही दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन पर करीब एक घंटे तक ट्रेनों का संचालन रोकना पड़ा। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को PMNRF से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…