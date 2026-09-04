दिल्ली एनसीआर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन यानी शुक्रवार की शाम मौसम सुहावना नजर आया और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। बारिश के कारण यहां जगह-जगह जलजमाव की समस्या देखने को मिली। चाहे वो महिपालपुर इलाका हो या साउथ मोती बाग मेट्रो स्टेशन हो या अकबर रोड या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हर जगह जलजमाव दिखा। इस जलजमाव से लोग परेशान दिखे।

बारिश के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक जाम की भी समस्या देखने को मिली, कई गाड़ियां जाम में फंसी भी दिखीं। दिल्ली के सुब्रतो पार्क इलाके में गाड़ियों की रफ्तार थमी दिखी। इसके अलावा, कई फ्लाइटों को डायवर्ट कर दिया गया। डायवर्ट की गई नौ फ्लाइटें में से चार को जयपुर, चार को लखनऊ और एक को अहमदाबाद भेजा गया।

जलजमाव को लेकर यात्री परेशान

इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए जलजमाव को लेकर यात्री परेशान दिखे। न्यूज एजेंसी एएनआई के बात करते हुए कहा, मैंने ऐसा हाल पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा कि मैं लगभग आधे घंटे से यहाँ खड़ी हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ कि पानी कम हो तो अराइवल गेट की ओर जा सकूं।

#WATCH | Delhi: On waterlogging at Delhi airport, passenger Mansi says, “I’ve never seen anything like this; there is so much water. I’ve been standing here for about half an hour now. I am waiting for the water level to recede a bit so I can head towards the arrival gates.” pic.twitter.com/Hf5xbgwy9P — ANI (@ANI) September 4, 2026

कल कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक, दिल्ली में मध्यम बारिश होनी की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो रात 8 बजे तक बारिश हो सकती है। शनिवार के दिन भी बारिश का यह दौर देखने को मिल सकता है।

5 सितंबर यानी शनिवार को दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह से लेकर शाम तक के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज और चमक भी हो सकती है।

दिल्ली के अलावा, इन राज्यों में भी बारिश की अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली के अलावा, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी व्यापक बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी यूपी में भी 6 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई गई है। इसका असर, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है।

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दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दिल्ली से ज्यूरिख के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट संख्या एल एक्स147 टेक-ऑफ की तैयारी में थी। इसी दौरान टेक-ऑफ के वक्त इंजन नंबर-1 में तकनीकी खराबी आ गई और उसमें आग लग गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें