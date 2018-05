दिल्ली: अकबर रोड के नेम बोर्ड पर लिख दिया महाराणा प्रताप रोड, पुलिस ने संभाला मोर्चा

महाराणा प्रताप जयंती पर कुछ अज्ञात लोगों ने राजधानी दिल्ली में अकबर रोड के साइन बोर्ड से छेड़छाड़ कर दी। यहां साइन बोर्ड पर महाराणा प्रतप रोड का पोस्टर चस्पा कर दिया। रातोंरात लगाया गया यह पोस्टर सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने साइन बोर्ड से महाराणा प्रताप रोड के नाम का पोस्टर हटा दिया।

दिल्ली में अकबर रोड इसलिए की इसलिए भी खास पहचान है कि इसी रोड पर कांग्रेस कार्यालय है।बताया जा रहा है कि यह काम खुराफाती तत्वों का है, जिन्होंने महाराणा प्रताप जयंती पर उनके नाम का पोस्टर लगाया।पुलिस सीसीटीवी आदि के जरिए पोस्टर लगाने वाले शख्स का पता करने में जुटी है।अधिकारियों का कहना है कि यह शरारती तत्वों की करतूत है। मामला संज्ञान में आने के तुरंत बाद कार्रवाई की गई।

Delhi: Poster with Maharana Pratap Road written on it pasted on Akbar road signboard, removed. Police present at the spot. pic.twitter.com/nKUTqZ2E0z

— ANI (@ANI) May 9, 2018