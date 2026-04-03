अप्रैल में उत्तर-पश्चिमी भारत में कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, आने वाले पश्चिमी विक्षोभों के चलते दिल्ली का मौसम भी प्रभावित होगा। जिससे आगामी कई दिनों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रतिघंटा से भी तेज दर्ज की जा सकती है।

मालूम हो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 2 अप्रैल को देर रात एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिसके चलते 3-5 अप्रैल तक तेज हवाओं संग बारिश होने का अनुमान है।

आईएमडी का कहना है कि 3 अप्रैल को पूरे दिन 20-30 किलोमीटर प्रतिघंटा हवाएं चलेंगी जो कई बार बढ़कर आंधी का रूप ले लेंगी और 40 किलोमीटर प्रतिघंटा तक पहुंच जाएंगी। इस दौरान हल्की बारिश होगी व तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट आएगी। वहीं 4 अप्रैल को हवाओं की अमूमन रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा से बढ़कर 50 किलोमीटर प्रतिघंटा से भी अधिक जा सकती है।

यह भी पढ़ें – कहीं लू के थपेड़े, कहीं ओलों की मार; दिल्ली-NCR समेत पूरे देश में बदलेगा मौसम का मिजाज

पूर्वी, मध्य और उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों और दक्षिण-पूर्वी प्रायद्वीप में अप्रैल से जून के बीच भीषण गर्मी वाले दिनों की संख्या सामान्य से अधिक रहने की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को अपने मासिक पूर्वानुमान में यह बात कही। आईएमडी के मुताबिक, अप्रैल से जून के बीच देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने का अनुमान है।

विभाग ने बताया कि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों तथा मध्य भारत के पूर्वी भागों और उससे सटे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, गर्मी के मौसम (अप्रैल-मई-जून) के दौरान महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। विभाग ने कहा कि अप्रैल में देश के कई हिस्सों में मासिक अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। पूरी खबर पढ़ें…